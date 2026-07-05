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Πυροβολισμοί στο Μπρούκλιν - Τουλάχιστον 8 τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά

Η αστυνομία ενημερώθηκε για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς περίπου στις 22:37 (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας), πρόσθετε η ανακοίνωση, όπως μετέδωσε το ABC News.

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ΗΠΑ

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς το οποίο σημειώθηκε στο Κόνεϊ Άιλαντ του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, αργά χθες Σάββατο το βράδυ, ανακοίνωσε η αστυνομία της μεγαλούπολης των ΗΠΑ.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς περίπου στις 22:37 (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας), πρόσθετε η ανακοίνωση, όπως μετέδωσε το ABC News.

Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο νεαρές γυναίκες, δύο άνδρες και τέσσερα αγόρια ηλικίας, 14, 12, 7 και 6 ετών.

«Τα θύματα διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία», σημείωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης, διευκρινίζοντας ότι επτά από τους τραυματίες είναι σε «σταθερή κατάσταση» και μόνο μία γυναίκα 21 ετών νοσηλεύεται «σε κρίσιμη κατάσταση».

Η αστυνομία επεσήμανε ότι στο σημείο του συμβάντος εντόπισε ένα πυροβόλο όπλο, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις προς το παρόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: ΗΠΑ Νέα Υόρκη Μπρούκλιν πυροβολισμοί
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