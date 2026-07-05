Έριξε… βόμβα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας μετά τη νέα αποτυχία της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο έληξε άδοξα στη φάση των «32» με τον αποκλεισμό από την Παραγουάη.



Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο αντικαταστάτης του Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα είναι ο Γιούργκεν Κλοπ! Ο 59χρονος τεχνικός θα επιστρέψει στους πάγκους μετά από μια διετία, όταν και αποχώρησε από τη Λίβερπουλ.

🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx July 5, 2026

Είχε αναλάβει τον ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου στο γκρουπ των ομάδων της Red Bull, ωστόσο πλέον θα αποτελεί τον νέο προπονητή της εθνικής Γερμανίας. Όλα αυτά και ενώ ο ίδιος αρκετές φορές όταν είχε ερωτηθεί, δεν έδινε πολλές πιθανότητες να επιστρέψει στους πάγκους. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως το πρότζεκτ της ομοσπονδίας της πατρίδας του τον έπεισε!



Ο Κλοπ μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει στην καριέρα του το Champions League και την Premier League με τη Λίβερπουλ, αλλά και αρκετούς ακόμη τίτλους τόσο με τους «κόκκινους» όσο και με την Ντόρτμουντ.



Λεπτομέρειες του συμβολαίου του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο πλέον ο Γιούργκεν Κλοπ βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις για τη λύση της συνεργασίας του με τη Red Bull.



Μάλιστα, η εταιρεία που έχει στα ηνία της αρκετές ομάδες (Ζάλτσμπουργκ, Λειψία, Paris FC, Μπραγκαντίνο, Λιντς) είχε σκεφτεί τον Όλιβερ Γκλάσνερ για τον ρόλο του Κλοπ, ωστόσο εκείνος ανέλαβε τα ηνία της Νότιγχαμ Φόρεστ!

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