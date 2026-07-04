Μεντβέντεφ: Το Ιράν έχει το «πυρηνικό όπλο» του Ορμούζ - Και ένα «θερμοπυρηνικό όπλο»

Το Ιράν, αντί για πυρηνικά όπλα, ανακάλυψε ένα άλλο όπλο που δεν είναι ασθενέστερο από το πυρηνικό - το Στενό του Ορμούζ δηλώνει ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.



«Σε αυτό περιστρέφονται οι συζητήσεις - την επίτευξη συμφωνιών για το πώς θα λειτουργεί αυτό το στενό στο μέλλον» σημειώνει.



«Οι ιρανικές αρχές διαθέτουν επίσης ένα ‘’θερμοπυρηνικό όπλο’’ (βόμβα υδρογόνου) - το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Εάν αποκλειστεί, όλες οι μεταφορές πετρελαίου και άλλες μεταφορές θα αποκλειστούν» προειδοποιεί ο Ρώσος αξιωματούχος.



Σημειώνεται ότι το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ (στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας) ελέγχει την πρόσβαση προς τη Διώρυγα του Σουέζ, δηλαδή το βασικό θαλάσσιο μονοπάτι που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη.



Αν και το Ιράν δεν συνορεύει γεωγραφικά με αυτό το στενό, το ελέγχει διά αντιπροσώπων, συγκεκριμένα μέσω των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη προειδοποίησε Γαλλία και Βρετανία για το Στενό του Ορμούζ.

Στη σκιά του λαϊκού προσκυνήματος του Αλί Χαμενεΐ, όπου ακούνται απειλές και κατάρες κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι προειδοποίησε ότι «το Στενό του Ορμούζ δεν αποτελεί θέατρο για την άσκηση της διπλωματίας των κανονιοφόρων από εξωπεριφερειακές δυνάμεις».

Πηγή: skai.gr

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