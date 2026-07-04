Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Ιουλίου

Σήμερα, 4 Ιουλίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Ιερομαρτύρων Δονάτου Θεοφίλου Θεοδότου και Θεοδώρου, Μαρτύρων Κυπρίλλης και Αρόας, Λουκίας και Απολλωνίου, Ανδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποοι γνωστό όνομα που να έχει γιορτή.



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Πηγή: skai.gr

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