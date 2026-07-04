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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Ιουλίου

Σε ποιους να ευχηθείτα χρόνια πολλά - Παγκόσμια Ημέρα Φεστιβάλ - Ανατολή ήλιου: 06:07 - Δύση ήλιου: 20:51  -  Σελήνη 18.8 ημερών

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Εορτολόγιο

Σήμερα, 4 Ιουλίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Ιερομαρτύρων Δονάτου Θεοφίλου Θεοδότου και Θεοδώρου, Μαρτύρων Κυπρίλλης και Αρόας, Λουκίας και Απολλωνίου, Ανδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποοι γνωστό όνομα που να έχει γιορτή.
    
Παγκόσμια Ημέρα Φεστιβάλ

☀ Ανατολή ήλιου: 06:07 - Δύση ήλιου: 20:51
🌖  Σελήνη 18.8 ημερών

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γιορτή Εορτολόγιο εορτασμός
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