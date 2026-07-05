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Βύθιση αλιευτικού σκάφους στην Αρχαία Επίδαυρο - Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση

Στο σημείο βρίσκεται γερανοφόρο όχημα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανέλκυση του σκάφους

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λιμενικό

Αλιευτικό σκάφος, χωρίς επιβαίνοντες, βυθίστηκε εντός του λιμένα της Αρχαίας Επιδαύρου.

Στο σημείο βρίσκεται γερανοφόρο όχημα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανέλκυση του σκάφους.

Από το περιστατικό προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση μικρής έκτασης, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ιδιωτών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: σκάφος βύθιση Επίδαυρος
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