Ισπανία: Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά στην Καταλονία - Φόβοι για αναζωπυρώσεις λόγω ζέστης

Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα, στη βορειοανατολική Ισπανία και έκαψε περισσότερα από 20.000 στρέμματα, οριοθετήθηκε, όμως οι πυροσβέστες αναμένουν σήμερα μια «περίπλοκη ημέρα» λόγω του νέου κύματος ζέστης που πλήττει τη χώρα.

«Οι πυροσβέστες προβλέπουν μια περίπλοκη ημέρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και πολλών εστιών καπνού που εντοπίζονται περιμετρικά της πυρκαγιάς», επισήμανε η καταλανική πυροσβεστική υπηρεσία σε ένα δελτίο Τύπου.

En Catalogne, 400 pompiers et dix équipes aériennes ont été mobilisés pour lutter contre l'incendie qui s'est déclaré vendredi 3 juillet. Plus de 2 200 hectares ont été ravagés. Les flammes et la fumée sont désormais visibles depuis les plages de la Costa Brava. #JT20h pic.twitter.com/u6MNMXQlnb — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) July 5, 2026

«H πυρκαγιά έχει διαμορφώσει μια πολύ ασυνεχή περίμετρο, με πληθώρα νησίδων βλάστησης που δεν έχουν καεί στο εσωτερικό της πληγείσας ζώνης, γεγονός που προκαλεί πολλές εστίες καπνού και υποχρεώνει να ελεγχθεί ενδελεχώς όλη η περιοχή προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μια νέας αναζωπύρωσης», διευκρινίζεται.

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάστηκαν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στις επιχειρήσεις ενίσχυσης και ασφάλισης της περιμέτρου της δασικής πυρκαγιάς στη Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορντά, η οποία έχει πλέον οριοθετηθεί», αναφέρουν ακόμη οι Καταλανοί πυροσβέστες.

Η φωτιά ξεκίνησε την Παρασκευή το πρωί κοντά σε αυτήν την κοινότητα που βρίσκεται πλησίον της Ζιρόνας, σε απόσταση 20 χλμ από τις ακτές της Μεσογείου.

«Εάν το φαινόμενο συνεχίσει να εξελίσσεται ευνοϊκά», οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε περίπου 10 κοινότητες θα μπορούσαν να αρθούν και οι κάτοικοι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Massive wildfire near Calonge on the Costa Brava has scorched more than 2,200 hectares across the Gavarres massif, forcing evacuations as firefighters battle the fast-moving flames in strong winds pic.twitter.com/cQiMFvCEI2 — Surajit (@surajit_ghosh2) July 4, 2026

Η φωτιά φαίνεται πως οφείλεται σε «αμέλεια», έγινε γνωστό από τις αρχές. Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πρόκειται πιθανότατα για εργαζόμενο σε κατασκευαστική εταιρεία, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε τροχό κοπής σε περιοχή όπου αυτό απαγορευόταν.

Χθες το βράδυ, ο πρόεδρος της Καταλονίας Σαλβαδόρ Ίλα επιβεβαίωσε πως ένας άνθρωπος τέθηκε υπό κράτηση, όμως δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες. Βάσει των τελευταίων στοιχείων από τις δασικές υπηρεσίες, 22.000 στρέμματα γης κάηκαν και σχεδόν το 97% της πληγείσας επιφάνειας βρίσκεται εντός του προστατευόμενου φυσικού χώρου του Γκαβάρες.

Πηγή: skai.gr

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