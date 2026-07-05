Αυξάνονται οι απώλειες της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία, με συνέπεια να στρέφεται σε φοιτητές για να τις αναπληρώσει, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το BBC.



Ένας 23χρονος είναι από τους πρώτους Ρώσους φοιτητές που έγινε γνωστό πως σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, αφού εγγράφηκαν στο πλαίσιο μιας νέας μεγάλης εκστρατείας στρατολόγησης νέων από πανεπιστήμια και κολέγια στις δυνάμεις drones της Ρωσίας.



«Σπούδασε drones για τρεις μήνες - και παρόλα αυτά τον έριξαν σε μετωπική επίθεση, στην κρεατομηχανή», δήλωσε η θετή μητέρα του Βάλερι Αβέριν, Οξάνα Αφανασίεβα.



«Δεν είχε καν υπηρετήσει στον στρατό» τόνισε η Αφανασίεβα.



Η εκστρατεία για την ενθάρρυνση φοιτητών σε πανεπιστήμια, τεχνικά κολέγια και επαγγελματικές σχολές να υπογράψουν στρατιωτικές συμβάσεις ξεκίνησε στις αρχές του έτους, καθώς η Ρωσία επιδιώκει να διατηρήσει την πολεμική της προσπάθεια στο πέμπτο έτος. Έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα σε όσους δυσκολεύονται ακαδημαϊκά ή σκέφτονται να κάνουν ένα διάλειμμα από τις σπουδές τους.



Οι μονάδες drones έχουν παρουσιαστεί ως μια πιο ελίτ και τεχνικά προηγμένη πορεία μέσα στον πόλεμο.



Ο Αβέριν μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο στην ανατολική Σιβηρία μέχρι που μεταφέρθηκε σε ανάδοχη οικογένεια σε ηλικία 11 ετών. Όταν στρατολογήθηκε, βρισκόταν στο τελευταίο έτος της Τεχνικής Σχολής Κατασκευών της Ρεπουμπλικανικής Δημοκρατίας του Μπουργιάτ.



Στις αρχές Απριλίου, τηλεφώνησε στη θετή μητέρα του για να της πει ότι τον έστελναν κάπου «χωρίς σήμα [τηλεφώνου]» και ότι δεν έπρεπε να ανησυχεί.



Αρχικά είπε ότι είχε φύγει για να βγάλει χρήματα στο Wildberries, ένα ρωσικό ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής, και εκείνη σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε ότι είχε υπογράψει στρατιωτικό συμβόλαιο και είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του ως χειριστής μη επανδρωμένων αεροσκαφών.



«Μου είπε: "Τίποτα δεν θα μου συμβεί, όλα θα πάνε καλά"».

Βάλερι Αβέριν - Kyakhtinsky District Administration / VK



Μια εβδομάδα αργότερα, στις 8 Απριλίου, η Αφανασίεβα έμαθε ότι είχε σκοτωθεί σε επίθεση με όλμο κοντά στο υπό ρωσική κατοχή Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία.



Ο Βλαντισλάβ Γκορμπούνοφ, ένας 18χρονος από τη μικρή πόλη Ουνέτσα, 70 χιλιόμετρα βόρεια των ουκρανικών συνόρων, σκοτώθηκε 4 μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου - στις 6 Απριλίου.

Είχε σπουδάσει κατασκευή και συντήρηση σιδηροδρόμων στην τοπική Κρατική Τεχνική Σχολή Τομεακών Τεχνολογιών και Μεταφορών και αρχικά στάλθηκε σε μια μονάδα εφόδου πεζικού στην πρώτη γραμμή πριν μετατεθεί σε μια μονάδα χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.



Ο Ρακίμ Αμπντουλίν είχε εγγραφεί στο Κολέγιο Μεταλλείων Κουμερτάου για να εκπαιδευτεί ως συγκολλητής πριν από δύο χρόνια, αλλά οι σπουδές του δεν πήγαιναν καλά, και τον Ιανουάριο, λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά τα 18α γενέθλιά του, υπέγραψε στρατιωτικό συμβόλαιο με στόχο να γίνει χειριστής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς φαινόταν μια ασφαλής επιλογή.



«Αλλά μόλις έφτασε εκεί, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν καθόλου ασφαλές», εξήγησε η μητέρα του Έλενα. «Βλέπουν εκεί και τα στρατεύματα εφόδου, και βρίσκονται ακριβώς στην πρώτη γραμμή».

Μέχρι τις 13 Μαρτίου ήταν νεκρός. «Έφυγε γρήγορα και επέστρεψε γρήγορα», είπε.



Οι τρεις φοιτητές - Αμπντουλίν, Γκορμπούνοφ και Αβέριν - είναι μεταξύ των 230.407 Ρώσων στρατιωτών και αξιωματικών των οποίων οι θάνατοι έχουν επαληθευτεί από το BBC, βάσει ανάλυσης στοιχείων νεκροταφείων, μνημείων πολέμου, κυβερνητικών μητρώων και νεκρολογιών.



Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών πιστεύεται ότι είναι πολύ υψηλότερος, και οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι η ανάλυσή του BBC αντικατοπτρίζει μόνο το 45-55% του συνολικού αριθμού. Αυτό θα έθετε τον πραγματικό αριθμό των νεκρών μεταξύ 417.000 και 509.500. Η μεγαλύτερη υπηρεσία κατασκοπείας του Ηνωμένου Βασιλείου, η GCHQ, δήλωσε τον Μάιο

ότι ο αριθμός ήταν σχεδόν 500.000.



Οι απώλειες της Ουκρανίας είναι επίσης πολύ υψηλές. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε τελευταία φορά 55.000 θανάτους τον Φεβρουάριο του 2026, καθώς και έναν μεγάλο αριθμό αγνοουμένων.



Μια ανώνυμη ουκρανική ιστοσελίδα υποδηλώνει ότι ο συνολικός αριθμός θανάτων στρατιωτικών μπορεί να φτάσει τους 213.000 και οι ολλανδικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών τοποθετούν τον αριθμό των νεκρών, τραυματιών και αγνοουμένων σε περίπου 500.000.



Η αντικατάσταση των νεκρών και των τραυματιών έχει γίνει το κλειδί για τη διατήρηση του γενικευμένου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι αρχές έχουν παρουσιάσει το σχέδιο μέσω του οποίου στρατολογήθηκε ο Αβέριν ως «εθελοντική οδό σε έναν σύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας και σχετικά ασφαλή κλάδο του στρατού».

Στους φοιτητές προσφέρεται ένα ειδικό μονοετές συμβόλαιο για να υπηρετήσουν σε έναν νέο κλάδο του στρατού, γνωστό ως «στρατεύματα μη επανδρωμένων συστημάτων» - καθώς τα drones έχουν γίνει κεντρικό στοιχείο του πολέμου στην Ουκρανία.



Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2025 ότι η δύναμη θα επιδιώξει κυρίως να προσελκύσει άτομα κάτω των 35 ετών, καθώς οι νεότεροι νεοσύλλεκτοι θεωρούνταν πιο δεκτικοί στις «νέες τεχνολογίες και ταχύτητες».



Μέσα σε λίγες εβδομάδες, άρχισαν να εμφανίζονται συναντήσεις στρατολόγησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη τη Ρωσία.



Το BBC Russian βρήκε στοιχεία για δραστηριότητα στρατολόγησης σε τουλάχιστον 95 πανεπιστήμια και κολέγια μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, και τον Απρίλιο η φοιτητική έκδοση Groza έθεσε τον αριθμό των πανεπιστημίων και κολεγίων που είχαν προωθήσει συμβάσεις για τις δυνάμεις των drones σε σχεδόν 270.



Η παρουσίαση είναι προσεκτικά σχεδιασμένη.



Οι φοιτητές ενημερώνονται ότι μπορούν να εγγραφούν μόνο για ένα έτος, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, και να υπηρετήσουν ειδικά σε μονάδες drones αντί για τακτικό πεζικό, αποκτώντας μεγάλες πληρωμές και πολύτιμες τεχνικές δεξιότητες, πριν επιστρέψουν στις σπουδές τους.



Σε ορισμένα πανεπιστήμια, στους φοιτητές υπόσχονται πρόσθετα οφέλη, όπως εφάπαξ πληρωμές, θέσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό, ευκολότερη εισαγωγή σε μεταπτυχιακά μαθήματα ή καλύτερη στέγαση.



Στη Μόσχα, φυλλάδια που διανεμήθηκαν σε φοιτητές αναφέρουν ότι οι εθελοντές θα μπορούσαν να λάβουν τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια ρούβλια (50.000 ευρώ) κατά το πρώτο έτος.



Ωστόσο, δικηγόροι και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι αυτές οι υποσχέσεις ενδέχεται να μην είναι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.



Από το διάταγμα μερικής επιστράτευσης του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν τον Σεπτέμβριο του 2022, οι στρατιωτικές συμβάσεις έχουν ουσιαστικά παραταθεί μέχρι το τέλος της επιστράτευσης, επομένως είναι πολύ απίθανο ένας νεοσύλλεκτος να φύγει μετά από 12 μήνες.



Ένα κεντρικό στοιχείο της πρότασης του υπουργείου Άμυνας είναι ότι η δουλειά ενός χειριστή μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι ασφαλέστερη από άλλους ρόλους μάχης, μακριά από την πρώτη γραμμή.

Αλλά έχουν γίνει στόχοι υψηλής αξίας σε αυτόν τον πόλεμο, κυνηγημένοι και από τις δύο πλευρές λόγω της σημασίας τους στο πεδίο της μάχης.



Τουλάχιστον 920 Ρώσοι χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με ανάλυση του BBC Russian, του Mediazona και μιας ομάδας εθελοντών. Αυτός ο αριθμός προέρχεται από δημόσια διαθέσιμες πηγές, επομένως και πάλι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανό να είναι υψηλότερος.



Οι επιβεβαιωμένες απώλειες μεταξύ των χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι ήδη συγκρίσιμες με εκείνες που καταγράφονται σε μονάδες πυροβολικού - μια από τις πιο εκτεθειμένες ειδικότητες μάχης του στρατού.



Και οι φοιτητές μπορεί να μην ενταχθούν καν στις δυνάμεις των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς εναπόκειται στο υπουργείο Άμυνας να αποφασίσει εάν ένας νεοσύλλεκτος είναι κατάλληλος. Η αποτυχία θα μπορούσε να σημαίνει μετάθεση σε άλλο κλάδο του στρατού.



Εκτός από οικονομικά κίνητρα και πατριωτικές εκκλήσεις, οι φοιτητές μερικές φορές πιέζονται να εγγραφούν.



Το BBC Russian βρήκε στοιχεία για φοιτητές που στοχοποιούνται εάν βρίσκονται στα πρόθυρα αποβολής ή εξετάζουν το ενδεχόμενο ακαδημαϊκής άδειας.



Σε ένα κολέγιο του Νοβοσιμπίρσκ, ένας διευθυντής καταγράφηκε να αποκαλεί τους φοιτητές δειλούς επειδή αρνούνται να υπογράψουν συμβόλαια.



Ορισμένα ιδρύματα φέρονται επίσης να αντιμετωπίζουν στόχους στρατολόγησης.



Πρώην σύμβουλος του πρύτανη του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Άπω Ανατολής δήλωσε ότι το ίδρυμα είχε λάβει ποσόστωση για να στείλει 32 φοιτητές στον πόλεμο τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, το πανεπιστήμιο το διέψευσε και χαρακτήρισε την έκθεση ψευδή, προσθέτοντας ότι υποστηρίζει φοιτητές που έχουν αποφασίσει οικειοθελώς να υπογράψουν συμβόλαια.



Η εστίαση της Ρωσίας στους φοιτητές δείχνει πώς ο πόλεμος μεταφέρεται βαθύτερα σε πολιτικά ιδρύματα, από πανεπιστήμια και κολέγια έως επαγγελματικές σχολές.



Στους νεαρούς άνδρες προσφέρονται χρήματα, κοινωνική θέση και η υπόσχεση μιας σύντομης, εξειδικευμένης πορείας μέσα στον πόλεμο. Αλλά ο θάνατος του Βαλερί Αβέριν αποκαλύπτει πόσο εύθραυστες - και πόσο φευγαλέες - μπορούν να είναι τέτοιες υποσχέσεις.

Η θετή μητέρα του πιστεύει ότι δεν αξιοποιήθηκε ως ο προστατευόμενος τεχνικός ειδικός που περίμενε να γίνει: «Είπε ότι δεν θα του συνέβαινε τίποτα».



Πηγή: skai.gr

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