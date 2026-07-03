Ο Νεϊμάρ «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον ρόλο του αναπληρωματικού στο Μουντιάλ 2026, ωστόσο διαχειρίζεται την κατάσταση με υποδειγματικό τρόπο, δείχνοντας μεγάλο σεβασμό προς την ομάδα, όπως δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (3/7).

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της «Σελεσάο» με 79 γκολ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό τον Μάιο, δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα σε κανένα από τα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής η Βραζιλία στη διοργάνωση. Η ομάδα του θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία την Κυριακή (5/7) για τη φάση των «16».

«Δεν είναι χαρούμενος, αλλά συμπεριφέρεται εξαιρετικά. Προπονείται πολύ καλά. Ο Νεϊμάρ είναι πολύ σεβαστικός, ευγενικός και αγαπητός στους συμπαίκτες του», δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός στην εφημερίδα Folha de Sao Paulo από το ξενοδοχείο της εθνικής Βραζιλίας στο Μπάσκινγκ Ριτζ του Νιου Τζέρσεϊ.

«Είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για την ομάδα, λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, αλλά και επειδή είναι ένας ιδιαίτερα ταπεινός άνθρωπος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος μαζί του. Και φυσικά θέλει να αγωνίζεται», πρόσθεσε.

Ο 34χρονος επιθετικός έφτασε στο τουρνουά έχοντας ακόμη ενοχλήσεις από τραυματισμό στη δεξιά γάμπα. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων, στη νίκη με 3-0 επί της Σκωτίας, αγωνιζόμενος για περίπου 15 λεπτά. Παρά τα ερωτήματα γύρω από τη φυσική του κατάσταση, ο Αντσελότι υποστήριξε ότι ο Νεϊμάρ είναι σε θέση να αγωνιστεί ακόμη και για ολόκληρο το 90λεπτο.

«Το σημαντικό είναι ότι μπορεί να παίξει. Κανείς δεν γνωρίζει πόσα λεπτά θα αγωνιστεί. Έχει την εμπειρία να διαχειριστεί τον χρόνο συμμετοχής και τον ρυθμό του αγώνα. Όταν δω ότι η ομάδα τον χρειάζεται, θα τον χρησιμοποιήσω», τόνισε.

Ο Ιταλός προπονητής αναφέρθηκε επίσης στη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ομάδα που είναι «πολύ δυνατή στις στατικές φάσεις» και διαθέτει «ποδοσφαιριστές με εξαιρετική φυσική κατάσταση».

«Είναι μια πολύ καλά οργανωμένη ομάδα αμυντικά και ο προπονητής της δουλεύει εξαιρετικά σε αυτόν τον τομέα. Μπορεί να δεχθούμε γκολ, αλλά είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε», υπογράμμισε. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή (5/7) στο Ίστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βραζιλία δεν έχει νικήσει ποτέ τη Νορβηγία, μετρώντας δύο ήττες και δύο ισοπαλίες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Παράλληλα, δεν έχει επικρατήσει ευρωπαϊκής ομάδας σε νοκ άουτ αγώνα Μουντιάλ από το 2002, όταν κατέκτησε το πέμπτο αστέρι της ιστορίας της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.