Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο: Συγκινεί η διάσωση ενός τραυματισμένου σκύλου από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Τα μέλη της ΟΠΚΕ (Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος) έσπευσαν στο σημείο όπου υπήρχε ειδοποίηση ότι ο σκύλος είχε τραυματιστεί

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ωραιόκαστρο

Συγκίνηση προκαλεί η διάσωση ενός τραυματισμένου σκύλου, που φαίνεται να φέρει εγκαύματα στο σώμα του, από μέλη της ΟΠΚΕ στη σκιά της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη της ΟΠΚΕ (Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος) έσπευσαν στο σημείο όπου υπήρχε ειδοποίηση ότι ο σκύλος είχε τραυματιστεί, και ενήργησαν για την άμεση διακομιδή του για πρώτες βοήθειες. 

Η ζωή του συμπαθούς τετράποδου φαίνεται ότι δεν κινδυνεύει. 

Γιατί πέρα από τους ανθρώπους, μεγάλα θύματα των φυσικών, και όχι μόνο καταστροφών είναι και τα ζώα και ας το παραβλέπουμε συχνά... 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά Θεσσαλονίκη Ωραιόκαστρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο