Συγκίνηση προκαλεί η διάσωση ενός τραυματισμένου σκύλου, που φαίνεται να φέρει εγκαύματα στο σώμα του, από μέλη της ΟΠΚΕ στη σκιά της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

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Τα μέλη της ΟΠΚΕ (Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος) έσπευσαν στο σημείο όπου υπήρχε ειδοποίηση ότι ο σκύλος είχε τραυματιστεί, και ενήργησαν για την άμεση διακομιδή του για πρώτες βοήθειες.

Η ζωή του συμπαθούς τετράποδου φαίνεται ότι δεν κινδυνεύει.

Γιατί πέρα από τους ανθρώπους, μεγάλα θύματα των φυσικών, και όχι μόνο καταστροφών είναι και τα ζώα και ας το παραβλέπουμε συχνά...

Πηγή: skai.gr

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