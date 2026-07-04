Ζελένσκι ειρωνεύεται τη Μόσχα: Αν ελέγχουν την Κονταντίνοφκα, τότε ο Πούτιν δεν θα είχε πρόβλημα να με συναντήσει εκεί

Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει την ανατολική πόλη Κονταντίνοφκα, η οποία έχει στρατηγική σημασία, όπως ανέφεραν το Σάββατο ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το Γενικό Επιτελείο, απορρίπτοντας τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι η πόλη έχει καταληφθεί.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ενημέρωσαν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις τους είχαν αναλάβει τον έλεγχο της Κονταντίνοφκα, ενός στόχου που η Μόσχα επιδίωκε εδώ και καιρό κατά την προέλασή της στην περιοχή του Ντονέτσκ.

«Φυσικά αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι απλώς ένα ακόμη ρωσικό ψέμα, μια προσπάθεια να δημιουργηθεί κάποιο είδος ειδησεογραφικού θέματος», ανέφερε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης στο X.

«Αν η Κονταντίνοφκα βρισκόταν υπό ρωσικό έλεγχο, τότε ίσως ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν να μην είχε κανένα πρόβλημα να με συναντήσει εκεί, προκειμένου να βρούμε έναν διπλωματικό τρόπο για να τερματιστεί επιτέλους αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Το Γενικό Επιτελείο ανέφερε επίσης ότι η Κονταντίνοφκα παραμένει υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων. «Οι στρατιωτικές μονάδες του 19ου Στρατιωτικού Σώματος της Ανατολικής Ομάδας Στρατιωτικών Δυνάμεων συνεχίζουν να διεξάγουν αμυντικές επιχειρήσεις στις καθορισμένες γραμμές εντός της πόλης και στις προσβάσεις προς αυτήν», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσή του.

Η Κονταντίνοφκα είναι ο νοτιότερος από τους τέσσερις βασικούς οικισμούς που σχηματίζουν μια αμυντική γραμμή, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της Ουκρανίας να διατηρήσει τον έλεγχο της βιομηχανοποιημένης περιοχής του Ντονέτσκ.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η κατάληψη της πόλης θα έδινε στις ρωσικές δυνάμεις ένα ορμητήριο από το οποίο θα μπορούσαν να προωθηθούν προς τα βόρεια κατά μήκος της αμυντικής ζώνης, η οποία αποτελεί πλέον τον κύριο άξονα της εκστρατείας τους.

Ο ρωσικός στρατός υποστηρίζει εδώ και αρκετό καιρό ότι ελέγχει τμήματα της Κονταντίνοφκα, μιας από τις πολλές ισχυρά οχυρωμένες πόλεις που αποτελούν τη λεγόμενη «ζώνη-φρούριο» της Ουκρανίας στο Ντονέτσκ.

Εκτός από την Κονταντίνοφκα, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε το Σάββατο ότι κατέλαβε πέντε χωριά στην ανατολική Ουκρανία: τη Σίκιβκα, το Νόβι Μιρ, τη Τσερνέσχινα και τη Ντρουζελιούμπιβκα στην περιφέρεια του Χάρκοβο, καθώς και τη Βασίλιβκα στην περιφέρεια του Ντόνετσκ.

Πηγή: skai.gr

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