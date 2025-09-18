Ο Εντ Σίραν αρνήθηκε να πραγματοποιήσει την πρώτη του συναυλία στο διάστημα

Ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής Εντ Σίραν αποκάλυψε πρόσφατα πως του προτάθηκε να δώσει την πρώτη συναυλία στο διάστημα, μια ιδέα την οποία, όπως δήλωσε, συνάντησε με σκεπτικισμό και ανησυχία. Το ενδιαφέρον περιστατικό ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής του Σκοτ Μιλς στο BBC Radio 2, όπου ο Σίραν μίλησε με αφορμή τις παρόμοιες δηλώσεις της Μαράια Κάρεϊ, η οποία επίσης ανέφερε ότι δεν θα επιθυμούσε να ταξιδέψει εκτός πλανήτη.

Σύμφωνα με τον Εντ Σίραν, «Μου έγινε πρόταση να πάω στο διάστημα πριν από λίγο καιρό, το ξέρετε; Και με τρομάζει, θέλω να πάω στο διάστημα όταν θα είναι σαν να πετάς στη Γαλλία και 40.000 άνθρωποι το έχουν κάνει, και μπορείς απλώς να το κλείσεις online». Ο καλλιτέχνης τόνισε την επιφυλακτικότητα του σχετικά με την επικινδυνότητα τέτοιων ταξιδιών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να γίνω πειραματόζωο για αυτό, γιατί εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο».

Οι προτεραιότητες του Εντ Σίραν και η προσωπική του στάση

Μιλώντας για τους δικούς του στόχους και επιθυμίες, ο Σίραν ανέφερε πως υπάρχουν ακόμη πολλά μέρη στη Γη που θέλει να επισκεφθεί. «Υπάρχουν μέρη σε αυτόν τον πλανήτη που δεν έχω πάει, δεν έχω πάει ποτέ στη Γροιλανδία, θα ήθελα πολύ να πάω στη Γροιλανδία, υπάρχουν μέρη σε αυτόν τον πλανήτη, στα οποία θα προτιμούσα να πάω παρά στο διάστημα», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.

Αναφορικά με την ίδια την πρόταση για συναυλία εκτός Γης, ο Εντ Σίραν τόνισε: «Έγινε αναφορά σε μια συναυλία εκεί, μια πρώτη συναυλία στο διάστημα, είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι έλαβαν αυτό το email, αλλά, ναι, με τρομοκρατεί». Εξήγησε επίσης ότι δεν σκοπεύει να ρισκάρει για ένα ρεκόρ ή κάποιο κατόρθωμα που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για την προσωπική του ασφάλεια και την οικογένειά του. «Δεν θα το κάνω, έχω παιδιά, δεν πρόκειται να το ρισκάρω αυτό για ένα Ρεκόρ Γκίνες ή κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται να ρισκάρω τα παιδιά μου να μην έχουν πατέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πολυβραβευμένος τραγουδιστής - τραγουδοποιός.

Η δήλωση του Εντ Σίραν υπογραμμίζει το πώς πολλοί καλλιτέχνες, παρά τις εντυπωσιακές προτάσεις που δέχονται, παραμένουν προσγειωμένοι και θέτουν σαφείς προτεραιότητες όσον αφορά την προσωπική τους ζωή και ασφάλεια, ειδικά όταν πρόκειται για πρωτοποριακές αλλά επικίνδυνες προτάσεις όπως οι διαστημικές συναυλίες.

Πηγή: skai.gr

