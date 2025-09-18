Πάρις Χίλτον: Τσακώνεται με τα «τρολ» που την αποκάλεσαν «bimbo» πριν από 20 χρόνια - Είστε μισογύνηδες (video-φωτό)

Η Πάρις Χίλτον «ταξιδεύει» πίσω στον χρόνο όταν ήταν μια ανερχόμενη σταρ. Για την ακρίβεια πάει πολλά χρόνια πίσω (20 έτη), για να τα βάλει με τα «τρολ», τα οποία την αποκαλούσαν «bimbo». Η 44χρονη -πλέον- «Barbie» εμφανιζόταν σε πάρτι με φίλους, όπως τις Britney Spears και Lindsay Lohan, τις οποίες η «New York Post» αποκαλούσε «bimbo».

Η μητέρα δύο παιδιών ανέφερε σε συνέντευξή της στο περιοδικό «I-D» ότι ο Τύπος ήταν συχνά «υβριστικός» απέναντί της και στον κύκλο των διάσημων φίλων της. «Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, τα ΜΜΕ ήταν τόσο μισογυνιστικά. Ο στόχος τους ήταν συγκεκριμένα κορίτσια και υπήρχε μια μικρή ομάδα από εμάς που μας κατηγόρησαν και κακοποίησαν συνεχώς», δήλωσε η σταρ του «Simple Life». «Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να μεγαλώσουμε με αυτόν τον τρόπο», αποκάλυψε η ίδια.

Η δημοσίευση είχε τον τίτλο «Bimbo Summit» πάνω από μια φωτογραφία της Lohan, της Hilton και της Spears σε μια Mercedes-Benz το 2006, μετά από μια νύχτα διασκέδασης στο The Beverly Hills Hotel. Η εικόνα, πράγματι, έγινε σύμβολο μιας μισογυνιστικής εποχής της κουλτούρας των ταμπλόιντ. «Για πολύ καιρό, ανεξάρτητα από το τι έκανα στη ζωή μου ή πόσα είχα καταφέρει, οι άνθρωποι με έβλεπαν μόνο ως τον χαρακτήρα του The Simple Life. Ήθελα να δείξω ότι έχω πολλά περισσότερα να προσφέρω», είπε η φίλη της Nicole Richie και της Kim Kardashian.

Η Χίλτον μίλησε, επίσης, για την περίοδο που ήταν αναγκασμένη να ζήσει σε ένα οικοτροφείο. «Οι επαναστάτες κοιμόντουσαν σε στρώματα στον διάδρομο με τα φώτα αναμμένα και τις πόρτες ανοιχτές. Το προσωπικό ερχόταν πού και πού για να μας τσιμπήσει και να βεβαιωθεί ότι αναπνέουμε —ή απλά έτσι— οπότε δεν κοιμόμουν ποτέ πραγματικά».

Και πρόσθεσε: «Το σώμα μου ήταν συνεχώς σε εγρήγορση, έτοιμο να ξυπνήσει τη στιγμή που κάποιος θα με άγγιζε. Αν αποκοιμιόμουν, έπεφτα σε έναν ελαφρύ εφιάλτη, στοιχειωμένη από την αηδιαστική συνειδητοποίηση ότι με παρακολουθούσαν».

Το να μιλήσει ανοιχτά για αυτό το σχολείο της έφερε ηρεμία. «Νιώθω σαν να μου έφυγε ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους... Νιώθω ότι μπορώ απλά να είμαι ο εαυτός μου και να λάμπω. Αυτό άλλαξε τη ζωή μου. Είμαι πολύ περήφανη για τη δυνατή γυναίκα που είμαι και για όσα έχω περάσει και αυτό ήταν εξαιρετικά θεραπευτικό και ανακουφιστικό».

Πηγή: skai.gr

