Εντ Σίραν: Ήμουν δυστυχισμένος για χρόνια - Η επιτυχία έχει το τίμημά της

Ο Εντ Σίραν (Ed Sheeran) παραδέχτηκε ότι η επιτυχία του στις κορυφές των charts στην αρχή της καριέρας του είχε το τίμημά της και ότι για χρόνια ήταν δυστυχισμένος.

Ο 34χρονος δημιουργός επιτυχιών, ο οποίος κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα το όγδοο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο «Play», είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδοποιούς της γενιάς του, αλλά ο δρόμος του δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα.

«Νομίζω ότι την πρώτη δεκαετία της καριέρας μου ήμουν εξαιρετικά δυστυχισμένος, καθώς δεν είχα ισορροπία, μόνο δουλειά, δουλειά, δουλειά», δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun». «Και ναι, όλα ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα, αλλά ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα επειδή δεν είχα καθόλου προσωπική ζωή», εξήγησε ο καλλιτέχνης.

Ο Εντ Σίραν παραδέχτηκε ότι έδινε προτεραιότητα στη δουλειά έναντι των σχέσεων, της οικογένειας ή των φίλων. «Για να είσαι τόσο επιτυχημένος στα 20 σου, πρέπει να δίνεις τα πάντα από τον εαυτό σου όλη μέρα, κάθε μέρα, και υπάρχει ένα χρονικό όριο σε αυτό, από την άποψη της ψυχικής υγείας».

Ο τραγουδιστής πλέον έχει αλλάξει, όπως είπε, και επικεντρώνεται περισσότερο στην οικογένειά του και στον ρόλο του ως πατέρας και σύζυγος. Ο Σίραν παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Cherry Seaborn, το 2019 και το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, τη Lyra, πέντε ετών, και τον Jupiter, τριών ετών. Είναι γνωστό ότι διατηρούν την ιδιωτική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.