Μπέλα Χαντίντ: Σοκάρουν οι φωτογραφίες της μέσα από το νοσοκομείο - Η «μάχη» της με τη νόσο του Lyme

Το σούπερ μόντελ Μπέλα Χαντίντ προκάλεσε πρόσφατα ανησυχία στους θαυμαστές της, αφού μοιράστηκε μια σειρά από προσωπικές φωτογραφίες στο Instagram. Οι περισσότερες από αυτές είναι από το κρεβάτι ενός νοσοκομείου. Αν και δεν αναφέρει τον λόγο της νοσηλείας της, το διάσημο μοντέλο δίνει μάχη εδώ και χρόνια με τη νόσο του Lyme.

Οι εικόνες τη δείχνουν να είναι διασωληνωμένη, να φοράει μάσκα οξυγόνου και να υποβάλλεται σε θεραπεία. Στη συγκινητική ανάρτησή της στο Instagram, ζητά συγγνώμη που «εξαφανίστηκε». Η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, η οποία επίσης έχει διαγνωστεί με την ίδια νόσο, σχολίασε: «πολεμίστρια του Lyme». Η αδερφή της, Τζίτζι Χαντίντ, επίσης διάσημο μοντέλο, έστειλε τα δικά της μηνύματα αγάπης και δύναμης.

Η νόσος του Lyme, αλλιώς αποκαλούμενη Βορρελίωση, προκαλείται από το βακτήριο Borrelia burgdorferi που μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω του τσιμπήματος από το τσιμπούρι Ixodes ricinus. Εάν η νόσος διαγνωστεί στα πρώτα στάδια, τότε μπορεί να θεραπευτεί οριστικά με αντιβιοτικά. Η μη έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο βαριά μορφή της νόσου, η οποία είναι δύσκολο να θεραπευτεί. Κύρια ένδειξη αποτελεί το δερματικό εξάνθημα και συμπτώματα όπως κόπωση, πονοκέφαλος και πόνος στους μύες και τις αρθρώσεις.

Η ίδια παλεύει χρόνια με τη νόσο και το έχει κάνει γνωστό από την ηλικία των 19 ετών. «Έχω περάσει αρκετές καταρρεύσεις και εξουθένωση για να ξέρω το εξής: αν δουλέψεις αρκετά σκληρά με τον εαυτό σου, περνώντας χρόνο μόνος σου για να καταλάβεις τα τραύματά σου, τις χαρές και τη ρουτίνα σου, θα είσαι πάντα σε θέση να καταλάβεις ή να μάθεις περισσότερα για τον πόνο σου και πώς να τον χειριστείς», είχε γράψει η ίδια σε ανάρτησή της.

