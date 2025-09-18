Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στην Ελεονώρα Μελέτη και τη Μαριάννα Τουμασάτου. Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση της ηθοποιού στη συνέντευξη που έδωσε στη Μαντώ Γαστεράτου για την κυβέρνηση και τους χειρισμούς της.

«Δεν μπορώ να δεχτώ την ελληνική κυβέρνηση που δέχεται αυτά που δέχεται. Δεν μπορώ να δεχτώ τον Τραμπ, που σκοτώνονται τώρα κάτω εκεί. Έβγαλε την εθνοφρουρά, έβγαλε το Ναυτικό. Και λες, τι έγινε ρε παιδιά; Πόσοι ‘’Χίτλερ’’ μαζεμένοι σε έναν πλανήτη; Πάτε λίγο στη σειρά να δούμε ποιον θα πρωτο-σκοτώσουμε να ησυχάσουμε», σχολίασε η Μαριάννα Τουμασάτου στο διαδικτυακό vidcast «50 λεπτά» που παρουσιάζει η Μαντώ Γαστεράτου.

Και συνέχισε: «Γι’ αυτό σου λέω, θεωρώ ότι ακόμα και τα εμβόλια έχουν φέρει στην επιφάνεια τον χειρότερο εαυτό του καθενός. Γιατί χτυπάνε το νευρικό σύστημα και νομίζω ότι και αυτά ακόμα κάνουν ζημιά. Έχω θυμό πολύ. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνω. Θα αρχίσω τα φάρμακα».

Η αντίδραση της Ελεονώρας Μελέτη

«Η δικαιοσύνη που θέλει και οραματίζεται η κα Τουμασάτου, θα έρθει με το να βάλει στη σειρά αυτούς που δεν της αρέσουν για να δει ποιον θα πρωτο-σκοτώσει; Και ειπώνεται αυτό σήμερα, μετά από την κοινωνική πόλωση που έχει προκαλέσει η δολοφονία πολιτικού προσώπου; Το μήνυμα σε όλο αυτό; Και όλα αυτά στο προφίλ ενός κολλεγίου ανθρωπιστικών σπουδών;», σχολίασε με ανάρτησή της η ευρωβουλευτής της ΝΔ για να λάβει την εξής απάντηση της ηθοποιού:

Και η απάντηση της ηθοποιού

«Ελεονώρα, πότε ξεκινήσαμε τους πληθυντικούς; Α) Τα λόγια ειπώθηκαν πριν την απαράδεκτη δολοφονία και Β) θα ήμουν σίγουρη ότι μπορείς να ξεχωρίσεις τον τρόπο που εκφράζεται κάποιος. Καλή συνέχεια! Θα παραμείνω να κρίνω αυτή την κυβέρνηση όσο συνεχίζει να αποδέχεται με τις πράξεις της το Ισραήλ, όσο θα κλείνει υποθέσεις όπως τα Τέμπη με συνοπτικές διαδικασίες, όσο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προσφέρει Φεράρι… και η λίστα είναι μακριά! Σε φιλώ!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.