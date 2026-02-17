Νικόλ Κίντμαν: Χωρισμός και νέες φήμες για έρωτα με ισχυρό επιχειρηματία

Η Νικόλ Κίντμαν φαίνεται πως γυρίζει σελίδα στην προσωπική της ζωή, λίγους μόλις μήνες μετά το οριστικό τέλος του γάμου της με τον Κιθ Έρμπαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ενός ιδιαίτερα ισχυρού άνδρα της αμερικανικής επιχειρηματικής σκηνής. Πρόκειται για τον 62χρονο Πολ Σάλεμ, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της MGM Resorts International, ο οποίος -όπως αναφέρουν πηγές- δεν κρύβει ότι θα ήθελε να τη γνωρίσει καλύτερα.

Ο Σάλεμ φέρεται να έχει εκμυστηρευτεί σε στενό του κύκλο ότι ενδιαφέρεται να βγει ραντεβού με την Κίντμαν. Οι δυο τους έχουν κοινούς φίλους και έχουν συναντηθεί δύο φορές σε κοινωνικές συγκεντρώσεις, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν περάσει χρόνο μόνοι τους και δεν έχουν σχέση.

Πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η Κίντμαν παραμένει ελεύθερη και δεν διατηρεί δεσμό με κανέναν, ενώ ούτε η ίδια ούτε ο Σάλεμ έχουν σχολιάσει δημόσια τις σχετικές πληροφορίες.

Ο Πολ Σάλεμ είναι διαζευγμένος από το 2021 και έχει τέσσερις κόρες. Εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της MGM το 2018 και ανέλαβε τη θέση του προέδρου το 2020. Στο παρελθόν εργάστηκε για σχεδόν τρεις δεκαετίες σε κορυφαία θέση στην Providence Equity, ενώ είναι και συνιδιοκτήτης της ομάδας Worcester Red Sox.

Η είδηση έρχεται πέντε μήνες μετά τον χωρισμό της Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν. Το ζευγάρι, που είχε παντρευτεί το 2006, χώρισε τον περασμένο Σεπτέμβριο έπειτα από 19 χρόνια γάμου. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο, χωρίς εντάσεις και με κοινή συμφωνία.

Η Κίντμαν και ο Έρμπαν έχουν δύο κόρες, τη Sunday Rose και τη Faith Margaret. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, συμφώνησαν να παραιτηθούν από κάθε απαίτηση διατροφής, ενώ η επιμέλεια ρυθμίστηκε με τρόπο που επιτρέπει στην ηθοποιό να περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου με τα παιδιά. Παρά τις φήμες και τα δημοσιεύματα, η Νικόλ Κίντμαν φαίνεται προς το παρόν να απολαμβάνει τη νέα φάση της ζωής της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για το τι θα φέρει το μέλλον.

