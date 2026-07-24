Κυπριακό: Σε λύση δύο κρατών επιμένει ο Χακάν Φιντάν

Στη λύση δύο κρατών για το Κυπριακό επέμεινε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν σε συνάντηση που είχε σήμερα με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το θέμα, Μαρία Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία «ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, θεωρεί πως η πλέον ρεαλιστική λύση του Κυπριακού είναι η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί».

Παράλληλα, ο Φιντάν υποστήριξε ότι προσεγγίσεις οι οποίες δεν αναγνωρίζουν, κατά την τουρκική θέση, «την κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς» των δύο κοινοτήτων στο νησί, δεν συμβάλλουν στην προώθηση μιας λύσης του Κυπριακού.

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