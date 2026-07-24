Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Hellenic Train: Διακοπή της κυκλοφορίας και καθυστερήσεις στο τμήμα Λάρισα – Ραψάνη λόγω πυρκαγιάς

Σύμφωνα με ενημέρωση η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 (Θεσσαλονίκη - Έδεσσα) με 120 επιβάτες, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ευαγγελισμός

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Hellenic Train

Διεκόπη από τις 16:50 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα-Ραψάνη, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 (Θεσσαλονίκη - Έδεσσα) με 120 επιβάτες, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ευαγγελισμός ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» αναφέρει η εταιρεία στην ενημέρωση της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Hellenic Train Λάρισα Πυρκαγιά Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο