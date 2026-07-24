Έφοδος του Λιμενικού σε ιστιοφόρο στη Λευκάδα – Οκτώ συλλήψεις για ναρκωτικά

Πρωινές ώρες χθες, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Λευκάδας προέβησαν στη σύλληψη οχτώ (8) αλλοδαπών (4 υπήκοοι Ισραήλ, 1 υπήκοος Τουρκίας, 1 υπήκοος Ιταλίας, 1 υπήκοος Ισπανίας και 1 υπήκοος Λετονίας) για παράβαση του Ν. 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών», στον λιμένα Περιγυαλίου Λευκάδας.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, στελέχη του Λιμεναρχείου Λευκάδας σε συνεργασία με στελέχη του Α’ Λιμενικού Τμήματος Νυδρίου, στελέχη Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Τ.Δ.Ε.Ε. Λευκάδας και της ομάδας Κ-9 της Ελληνικής Αστυνομίας μετέβησαν στο λιμένα Περιγυαλίου Λευκάδας και σε γενόμενο νόμιμο έλεγχο παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ιδιωτικό ιστιοφόρο (Ι/Φ) σκάφος τύπου καταμαράν σημαίας Ηνωμένου Βασιλείου, βρέθηκαν επιμελώς αποθηκευμένες οι κάτωθι ναρκωτικές ουσίες

55,6 γραμμάρια ακατέργαστης ινδικής κάνναβης,

10 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),

13 δισκία έκσταση,

Πιάτα με υπολείμματα κάνναβης,

2 πλαστικοί τρίφτες κάνναβης,

12 μπλε χάπια άγνωστης χημικής προέλευσης,

Χαρτονομίσματα με υπολείμματα κοκαΐνης,

Συσκευασίες νάιλον με κοκαΐνη βάρους 8,1 γραμμαρίων.

Επίσης, βρέθηκαν:

Τα χρηματικά ποσά των 7.000 ευρώ, 3.240 Shekels Ισραήλ, 563 δολάρια Αμερικής,

Οκτώ κινητά τηλέφωνα,

Δύο τάμπλετ και

1 φορητός υπολογιστής.

Από το Λιμεναρχείο Λευκάδας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα παραπάνω ανευρεθέντα καθώς και το Ι/Φ σκάφος.

Πηγή: skai.gr

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