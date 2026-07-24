Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε την κατάρριψη drone από μαχητικά υπό την διοίκηση της συμμαχίας στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας

Οι ρουμανικές αρχές ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι ένα μαχητικό F-16 είχε καταρρίψει ένα drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μαχητικά αεροσκάφη ΝΑΤΟ

H Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) καταρρίφθηκε από μαχητικά των συμμαχικών δυνάμεων υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ στον ρουμανικό εναέριο χώρο.

Οι ρουμανικές αρχές ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι ένα μαχητικό F-16 είχε καταρρίψει ένα drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας.

Το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα και ότι η Συμμαχία βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ρουμανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΝΑΤΟ Ρουμανία Drone κατάρριψη μαχητικά αεροσκάφη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark

Απόρρητο