Ομάν: Διπλωματική αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ

Διπλωματική αντιπροσωπεία από το Ομάν έφτασε στο Ιράν για συνομιλίες σχετικά με τους μηχανισμούς διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Πηγή: skai.gr
- Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε την κατάρριψη drone από μαχητικά υπό την διοίκηση της συμμαχίας στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας
- Κρεμλίνο: Περιμένουμε νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
- Γκουτέρες: Εκφράζει μεγάλη ανησυχία για την επανάληψη των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.