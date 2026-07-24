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Ομάν: Διπλωματική αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ

Διπλωματική αντιπροσωπεία από το Ομάν έφτασε στο Ιράν για συνομιλίες σχετικά με τους μηχανισμούς διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ

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Ορμούζ

Διπλωματική αντιπροσωπεία από το Ομάν έφτασε στο Ιράν για συνομιλίες σχετικά με τους μηχανισμούς διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Στενά του Ορμούζ Ιράν Ομάν Κρίση στη Μέση Ανατολή
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