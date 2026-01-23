Μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της, ύστερα από μια μακρά και ταραχώδη περίοδο, η Νικόλ Κίντμαν φαίνεται πως επέλεξε να κάνει ένα προσωπικό «restart» στο πιο απομονωμένο σημείο του πλανήτη.

Η 58χρονη ηθοποιός ταξίδεψε στην Ανταρκτική, αναζητώντας ηρεμία, και φωτογραφήθηκε στο κατάστρωμα πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, απολαμβάνοντας το παγωμένο αλλά επιβλητικό τοπίο.

Η διάσημη ηθοποιός συνοδευόταν από την 55χρονη αδελφή της, Αντόνια, με τις δύο γυναίκες να απαθανατίζονται να θαυμάζουν παγετώνες και την άγρια ζωή της περιοχής. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο Instagram, η Κίντμαν εμφανίζεται ντυμένη με λευκό μπουφάν, μαύρο μάλλινο καπέλο και σπορ γυαλιά ηλίου.

Σε άλλες εικόνες, οι δύο αδελφές φορούν ταιριαστά κόκκινα αντιανεμικά μπουφάν και σωσίβια, παρατηρώντας από κοντά πιγκουίνους chinstrap. Η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Σας ευχαριστώ που με πήγατε στην έβδομη ήπειρό μου! Μια μοναδική περιπέτεια με την οικογένεια και τους φίλους μου».

Το τέλος ενός 19χρονου γάμου

Η Νικόλ Κίντμαν ήταν παντρεμένη με τον τραγουδιστή της κάντρι μουσικής, Κιθ Έρμπαν, για 19 χρόνια. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά από τρία χρόνια «ξεχωριστής ζωής».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, το πρώην ζευγάρι παραιτήθηκε από δικαιώματα διατροφής, ενώ συμφώνησαν να καλύψουν ο καθένας τα δικά του νομικά έξοδα. Έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη 17χρονη Sunday Rose και τη 14χρονη Faith Margaret. Βάσει του προγράμματος γονικής μέριμνας, η Κίντμαν θα περνά 306 ημέρες τον χρόνο με τα παιδιά, ενώ ο Έρμπαν τις υπόλοιπες 59.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.