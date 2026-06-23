Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις με τις εμφανίσεις τους, αυτή τη φορά από την Ελβετία, όπου βρέθηκαν με αφορμή την Art Basel.

Το ζευγάρι πόζαρε σε μια νέα τολμηρή φωτογράφιση, κατά τη διάρκεια εορτασμού για τα γενέθλια του φωτογράφου μόδας Gadir Rajab. Στα στιγμιότυπα, η Μπιάνκα εμφανίζεται με ένα μικροσκοπικό μπικίνι, κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα, ενώ ο Κάνιε Γουέστ φαίνεται να την ταΐζει ένα κεράσι.

Η εμφάνιση της Σενσόρι τράβηξε για ακόμη μία φορά όλα τα βλέμματα, καθώς το σχεδόν ανύπαρκτο σύνολό της κινήθηκε στο γνωστό αποκαλυπτικό στιλ που έχει υιοθετήσει από τότε που παντρεύτηκε τον ράπερ.

Το ζευγάρι έφτασε στη Βασιλεία την περασμένη Δευτέρα, παρά το γεγονός ότι η προγραμματισμένη συναυλία του Κάνιε στην πόλη είχε ακυρωθεί μήνες νωρίτερα. Οι ακυρώσεις και οι αναβολές εμφανίσεών του σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έρχονται μετά τις αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει παλαιότερα αντισημιτικά σχόλιά του.

Παρά τον θόρυβο γύρω από το όνομά του, ο Κάνιε και η Μπιάνκα φαίνεται να απολαμβάνουν την παρουσία τους στην Ελβετία, με τη Σενσόρι να εμφανίζεται τις τελευταίες ημέρες με μια σειρά από ιδιαίτερα αποκαλυπτικά outfits.

Η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν για τις εμφανίσεις της, απορρίπτοντας τις φήμες ότι ο Κάνιε ελέγχει τον τρόπο που ντύνεται. Όπως είχε πει, οι δυο τους δουλεύουν συχνά μαζί πάνω στα looks της, περιγράφοντας τη διαδικασία ως συνεργασία και όχι ως επιβολή.

Πηγή: skai.gr

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