Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και του προέδρου της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το μέλλον της Συμμαχίας, στη συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά στις 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Παράλληλα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Συμμαχίας.

Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες» και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυραύλων και συστημάτων αναχαίτισης», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Μαρκ Ρούτε τόνισε τη σημασία της Τουρκίας για το ΝΑΤΟ. Ευχαρίστησε τη φιλοξενούσα χώρα και προσωπικά τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη φιλοξενία της συνάντησης των ηγετών της Συμμαχίας, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό ρόλο της χώρας και κάνοντας λόγο για έναν «εξαιρετικό χώρο διεξαγωγής» της Συνόδου.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η Τουρκία, συνολικά, παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλειας του ΝΑΤΟ», προσθέτοντας ότι η γεωγραφική θέση της χώρας και ο ηγετικός της ρόλος εντός της Συμμαχίας είναι «σημαντικοί».

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που φιλοξενείται από την Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου στην 'Αγκυρα, αναμένεται να επικεντρωθεί στις εξής προτεραιότητες: την εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις αμυντικές δαπάνες, τη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, οι ηγέτες θα εξετάσουν την υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του 2025 σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες, τη διατήρηση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία και την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας.

Η Σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζεται η συζήτηση για τον επιμερισμό των βαρών μεταξύ των συμμάχων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ενώ παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, στις εργασίες της Συνόδου αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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