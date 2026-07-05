Μεγάλη φωτιά στην Οινόη

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στην Οινόη.

Η φωτιά καίει δασική έκταση κοντά σε σπίτια ωστόσο δεν απειλεί κατοικίες ή υποδομές.

Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομαδές πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 33 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικοπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν επιπλέον υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικης Αττικης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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