Χέιλι Μπίμπερ: Ποζάρει, σχεδόν, γυμνή στη νέα καμπάνια της Skims - Εντυπωσιακή…

Η Χέιλι Μπίμπερ επέστρεψε στο προσκήνιο με μία από τις πιο τολμηρές φωτογραφίσεις της μέχρι σήμερα, ποζάροντας με εσώρουχα από τη σειρά Skims της Κιμ Καρντάσιαν και προκαλώντας χαμό στα social media.

Το 29χρονο μοντέλο και επιχειρηματίας εμφανίζεται στη νέα καμπάνια με μίνιμαλ styling και αποκαλυπτικές πόζες, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη σιλουέτα της. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Χέιλι ποζάρει με λευκό σουτιέν που γλιστρά από τους ώμους της, ενώ σε άλλη λήψη φορά nude στρινγκ, με την εικόνα να γίνεται γρήγορα αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στους θαυμαστές της.

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Πολλοί αποθέωσαν την εμφάνισή της, σχολιάζοντας την ομορφιά και την αυτοπεποίθησή της, ενώ άλλοι στάθηκαν πιο επικριτικά απέναντι στην αισθητική της καμπάνιας. Δεν έλειψαν και όσοι υποστήριξαν ότι οι φωτογραφίες φαίνονται υπερβολικά επεξεργασμένες, με τη συζήτηση γύρω από το σώμα και την εικόνα της να αναζωπυρώνεται για ακόμη μία φορά.

Στο πλευρό της, πάντως, στάθηκε δημόσια ο σύζυγός της, Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος αναδημοσίευσε μία από τις πιο αποκαλυπτικές φωτογραφίες της καμπάνιας στον προσωπικό του λογαριασμό.

Hailey Bieber nos bastidores da campanha ‘Everyday Cotton’ da Skims. pic.twitter.com/AuRGgQcnal — Portal Hailey Bieber (@portalhaileybr) June 22, 2026

Η φωτογράφιση έρχεται λίγο καιρό αφότου η Χέιλι Μπίμπερ αναγκάστηκε να απαντήσει στις φήμες που τη θέλουν να έχει προχωρήσει σε αισθητική επέμβαση. Η ίδια είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τα σχετικά σενάρια, λέγοντας πως έχει δεσμευτεί απέναντι στον εαυτό της να μην αλλάξει την εμφάνισή της με τη βοήθεια γιατρού. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αποδώσει τη φυσική της κατάσταση στη συστηματική άσκηση, εξηγώντας ότι γυμνάζεται περίπου τέσσερις φορές την εβδομάδα και πως οι προβολές είναι από τις ασκήσεις που τη βοηθούν περισσότερο.

Πέρα από την εικόνα της ως μοντέλο, η Χέιλι έχει πλέον καθιερωθεί και ως μία από τις πιο επιτυχημένες νεαρές επιχειρηματίες στον χώρο της ομορφιάς. Το brand της, Rhode, αποτιμήθηκε περίπου στο 1 δισ. δολάρια μετά τη συμφωνία εξαγοράς από την elf Beauty, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην αγορά των καλλυντικών.

Πηγή: skai.gr

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