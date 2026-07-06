ΚΑΕ ΑΕΚ: Ο Μάκης Αγγελόπουλος πούλησε το 1/4 της ομάδας σε επιχειρηματικούς κολοσσούς

Ισχυροποιείται και η μπασκετική ΑΕΚ, την ώρα που ΠΑΟΚ και Άρης έχουν ανέβει ήδη επίπεδο και προσπαθούν να πλησιάσουν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Η ΕΕΑ γνωστοποίησε ότι μέρος των μετοχών της ΚΑΕ ΑΕΚ μεταβιβάστηκε σε εταιρίες του εξωτερικού, όπου συνολικά παραχωρήθηκε το 25%!

Η ΑΕΚ έχει καταθέσει φάκελο για είσοδο στο NBA Europe σύμφωνα με πληροφορίες άνω των 100.00.000 ευρώ και την ίδια περίοδο θέλει να κάνει έργα ανάπλασης στα Άνω Λιόσια, γύρω από το γήπεδο που θα γίνει δικό της για 49 χρόνια. Το ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος βρήκε κολοσσιαίους συμπαίκτες, συμβαδίζει με αυτές τις ενέργειες της ΚΑΕ το τελευταίο διάστημα.

Πρόκειται για την Blu Acquario Prima S.P.A. είναι συμφερόντων του κολοσσού De Agostini, ενώ η Kojima LTD ανήκει στον όμιλο ION Group του Ιταλού δισεκατομμυριούχου, Αντρέα Πινιατάρο.

Αναλυτικά η αναφορά από το Δελτίο Τύπου της ΕΕΑ:

“2. Άδειες 69 και 69Α

ΚΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014

BLU ACQUARIO PRIMA S.P.A. (10,01%)

KOJIMA LTD (10%)

ORMOS S.R.L. (4,99%)

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ”.

Πηγή: skai.gr

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