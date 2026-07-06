Οι κινεζικές αρχές κήρυξαν σήμερα το μέγιστο επίπεδο συναγερμού για τον τυφώνα Maysak, ο οποίος προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή Κουανγκσί (νότια), με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και 48.000 έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Νανίνγκ, της πρωτεύουσας του Κουανγκσί, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου απόψε.

HAPPENING NOW: Absolutely disastrous flooding at Level III due to extremely heavy rain from Typhoon Maysak in Hengzhou, Nanning, Guangxi, China.



Reports indicate that 29 rivers and 36 hydrological stations in Guangxi have exceeded flood warning levels. pic.twitter.com/lRcKeZQZ5U — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2026

Massive flooding caused by intense rain in Fushun, Liaoning Province, China 🇨🇳 (04.07.2026) pic.twitter.com/z1dSk3AdRX — Disaster News (@Top_Disaster) July 4, 2026

Στο Νανίνγκ, οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την κατάρρευση πολλών φραγμάτων.

Βίντεο που προβλήθηκαν σήμερα από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV δείχνουν χειμάρρους λάσπης να ξεχύνονται από μία ρωγμή σε ένα φράγμα του ταμιευτήρα του Λιουλάν και να κατευθύνονται προς τα κτίρια στο βάθος.

Ένα φράγμα στον ταμιευτήρα του Γιουνμπιάο υποχώρησε επίσης, ενώ η δεξαμενή Λιουγάνγκ υπερχείλισε, ανέφεραν οι αρχές του Νανίνγκ σε ένα δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον λογαριασμό τους στο WeChat.

Περισσότεροι από 800 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών στο Φανγκτσένγκανγκ, στο Κουανγκσί, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

China: Record-breaking floods hit Nanning, Guangxi, after Typhoon Maysak dumped 745.7 mm of rain in 24 hours (July 5–6). Three reservoir dams reportedly breached, flooding downstream villages and towns. #China #Floods #TyphoonMaysak pic.twitter.com/oZaRDhIKWh — Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) July 6, 2026

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης του νερού πάνω από τα όρια συναγερμού σε 66 υδρολογικούς σταθμούς παρακολούθησης που βρίσκονται σε 55 ποτάμια στο Κουανγκσί σήμερα, ανέφερε επίσης το CCTV. Στο Λουγουέι, έπεσαν 637 χιλιοστά βροχής σε διάστημα 24 ωρών, μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας πρωί.

Ο τυφώνας Maysak εξασθένησε σε καταιγίδα, αφού αφίχθη στη στεριά στη δυτική Κίνα, αλλά οι αρχές φοβούνται ότι οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν στο Κουανγκσί και σε μεγάλο μέρος της νότιας Κίνας τις επόμενες ημέρες.

Οι κινεζικές αρχές έχουν αναπτύξει σημαντικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων 1.372 επιπλέον διασωστών και 140 σκαφών για να βοηθήσουν τις τοπικές προσπάθειες παροχής βοήθειας.

Πηγή: skai.gr

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