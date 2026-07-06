Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς έχουν ήδη αυξήσει τις συνολικές τους δαπάνες για την άμυνα περίπου στο 4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.
«Πέρυσι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς δαπάνησαν περίπου 20% περισσότερα στη βασική άμυνα σε σχέση με αυτό που είχαν κάνει έναν χρόνο νωρίτερα. Κοιτάζοντας το 2025 και το 2026 μαζί, αυτό είναι 258 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον επενδύσεις».
«Και η τάση αυτή συνεχίζεται».
Στη σύνοδό τους πέρυσι, οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις συνολικές αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, με 3,5% για επενδύσεις στη βασική άμυνα και ένα επιπλέον 1,5% του ΑΕΠ σε θέματα που σχετίζονται με την άμυνα.
«Εδώ στην Άγκυρα, περιμένω τα κράτη να παρουσιάσουν σαφή, συγκεκριμένα και αξιόπιστα σχέδια για την επίτευξη του στόχου του 5%. Και τα στοιχεία που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι εντυπωσιακά», δήλωσε ο Ρούτε.
«Μόλις ένα έτος σε ένα 10ετές πρόγραμμα, βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ τους στην άμυνα και την ασφάλεια».
Ο Ρούτε δήλωσε επίσης στις χώρες του ΝΑΤΟ ότι θα ανακοινώσει "δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα συμβόλαια" σε συνέδριο με την αμυντική βιομηχανία αύριο, Τρίτη.
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