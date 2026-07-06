Διαστάσεις έχει λάνει η φωτιά στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τροιζηνίας, η οποία ξέσπασε σε δασική περιοχή. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να απομακρυνθούν προς το Άνω Φανάρι.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή της Αγίας Ελένης στην Τροιζήνα και επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής .

Ομάδα με drone του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει στην επιτήρηση της πυρκαγιάς.

Θυμίζουμε οτι:

1. στις 17:18 εκδοθηκε μήνυμα απο το 112 για ενημέρωση των κατοίκων της Αγίας Ελένης Τροιζήνιας.

2. Επίσης στις 17:47 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 στις για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Αγία Ελένη προς Άνω Φανάρι Τροιζήνας

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Πηγή: skai.gr

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