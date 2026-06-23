Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές της Σακίρα ένα στιγμιότυπο από αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν η Κολομβιανή σταρ εμφανίστηκε στην τηλεοπτική μετάδοση να δέχεται ένα φιλί στο μάγουλο από άτομο που καθόταν δίπλα της.

Η 49χρονη τραγουδίστρια έκανε εμφάνιση-έκπληξη στο στάδιο του Ντάλας τη Δευτέρα, για να παρακολουθήσει τη νίκη της Αργεντινής του Λιονέλ Μέσι με 2-0 απέναντι στην Αυστρία, για τον 10ο όμιλο του Μουντιάλ. Η Σακίρα, που έχει συνδέσει όσο λίγοι το όνομά της με το Παγκόσμιο Κύπελλο, βρέθηκε σε πολυτελή σουίτα του γηπέδου μαζί με τους δύο γιους της, Μίλαν και Σάσα.

Shakira recebendo todo o amor de seu filho, Milan, durante a partida da Argentina X Áustria na Copa do Mundo. pic.twitter.com/1NVwk0sOJg — Portal Shakira (@PortalShakira) June 22, 2026

Όταν η εικόνα της εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη, οι φίλαθλοι μέσα στο στάδιο την υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό. Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα μετά, άλλα πλάνα προκάλεσαν σύγχυση σε όσους παρακολουθούσαν τον αγώνα από την τηλεόραση.

Στο βίντεο, το άτομο που καθόταν στα αριστερά της φαίνεται να σκύβει προς το μέρος της, να την αγκαλιάζει και να τη φιλά στο μάγουλο. Η αντίδραση της Σακίρα έκανε αρκετούς χρήστες των social media να αναρωτηθούν αν ένιωσε άβολα, με κάποιους να γράφουν πως η σκηνή έμοιαζε περίεργη. «Είναι καλά η Σακίρα;» σχολίασε ένας λογαριασμός στο X, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν ποιος ήταν ο άνδρας που φάνηκε να την πλησιάζει με αυτόν τον τρόπο.

Η ανησυχία, όμως, δεν κράτησε πολύ. Όπως έγινε γνωστό, δεν επρόκειτο για κάποιον άγνωστο, αλλά για τον μεγαλύτερο γιο της, τον 13χρονο Μίλαν, ο οποίος απλώς έδειχνε τρυφερότητα στη μητέρα του. Το καπέλο που φορούσε είχε κρύψει σε μεγάλο βαθμό το πρόσωπό του, με αποτέλεσμα αρκετοί τηλεθεατές να μην τον αναγνωρίσουν αμέσως.

Σύμφωνα με τα πλάνα, ο Μίλαν έσκυψε προς τη Σακίρα και την αγκάλιασε, ενώ φαίνεται πως άγγιξε και τα μαλλιά της, κάτι που πιθανότατα εξηγεί την αντίδρασή της εκείνη τη στιγμή. Η παρεξήγηση λύθηκε γρήγορα, με τους θαυμαστές της τραγουδίστριας να εκφράζουν ανακούφιση όταν κατάλαβαν πως επρόκειτο για μια οικογενειακή στιγμή.

Η Σακίρα έχει αποκτήσει τους δύο γιους της, τον Μίλαν και τον 11χρονο Σάσα, με τον πρώην σύντροφό της, Ζεράρ Πικέ. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ για το «Waka Waka», το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 2010, και έζησε για χρόνια στη Βαρκελώνη, πριν ανακοινώσει τον χωρισμό του το 2022.

Μετά τον χωρισμό τους, η τραγουδίστρια μετακόμισε στο Μαϊάμι με τα παιδιά της, έχοντας περάσει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, η οποία απασχόλησε έντονα τα διεθνή μέσα. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια φαίνεται να έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο, τόσο μουσικά όσο και μέσα από την παρουσία της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.