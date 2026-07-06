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Μητσοτάκης: Ο στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά

Ο πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση στα social media με αφορμή την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα, που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο

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Μητσοτάκης

«Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα, που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο.

«Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός, ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για αυτό» προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης τρένα
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