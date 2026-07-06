«Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα, που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο.

«Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός, ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για αυτό» προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.