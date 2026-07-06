Στουμπ: Το ΝΑΤΟ στηρίζει τα ουκρανικά πλήγματα βαθιά στη Ρωσία

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στηρίζουν την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων με drones βαθιά στο ρωσικό έδαφος, με στόχο να αυξηθεί η πίεση προς τη Μόσχα ώστε να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, εκτιμώντας ότι το Κίεβο έχει ισχυροποιήσει τη θέση του.

Μιλώντας στους Financial Times, ο Φινλανδός πρόεδρος υποστήριξε ότι, παρά τις ανησυχίες για ενδεχόμενη πυρηνική κλιμάκωση από τη Ρωσία, η ουκρανική εκστρατεία με πυραύλους και drones έχει μεταβάλλει τη στρατηγική προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει ενισχύσει σημαντικά τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου.

«Νομίζω ότι όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ κατανοούν γιατί η Ουκρανία ενεργεί με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Στουμπ. «Όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση».

«Βρισκόμαστε σε αρκετά καλό σημείο όσον αφορά την Ουκρανία, γιατί όλοι, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών φίλων μας, βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή η Ουκρανία έχει το πάνω χέρι στο πεδίο της μάχης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή «έχει αλλάξει και τη στρατηγική σκέψη όσων προσπαθούν να μεσολαβήσουν για την ειρήνη».

«Η Ουκρανία βρίσκεται σε καλύτερη στρατιωτική, πολιτική και οικονομική θέση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή έντονη ανησυχία και κινητικότητα στη Ρωσία», πρόσθεσε ο Φινλανδός πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

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