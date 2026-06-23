Μαντόνα: Το «οικογενειακό τραύμα» και οι φήμες για ρήξη με την κόρη της

Η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για μια δύσκολη περίοδο στην προσωπική της ζωή και, χωρίς να πει πολλά, άφησε να εννοηθεί πως η σχέση της με τη μεγαλύτερη κόρη της, Λούρδη Λεόν, πέρασε από δοκιμασία.

Η 67χρονη «βασίλισσα της ποπ» παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Interview» και αναφέρθηκε στο νέο της άλμπουμ, «Confessions II», το οποίο, όπως αποκάλυψε, γεννήθηκε μέσα από βαθιά προσωπικά βιώματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η ασθένεια και ο θάνατος του αδελφού της, Κρίστοφερ Τσικόνε, αλλά και ο θάνατος της μητριάς της, Τζόαν, με την οποία, όπως είπε, είχε μια τραυματική σχέση σε όλη τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας.

Η Μαντόνα εξήγησε πως δεν μπορεί να γράψει τραγούδια χωρίς να υπάρχει πίσω τους μια ιστορία. Έτσι, το νέο της υλικό φαίνεται πως έχει έντονο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, με την ίδια να παραδέχεται ότι έγραψε για «οικογενειακό τραύμα» και στη συνέχεια «έντυσε» αυτές τις εμπειρίες με dance μουσική.

Η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή της συνέντευξης, όμως, ήρθε όταν αναφέρθηκε στη Λούρδη Λεόν. Η κόρη της, την οποία η Μαντόνα αποκαλεί συχνά «Λόλα», συμμετέχει ως συνδημιουργός σε τραγούδι του νέου άλμπουμ. Σύμφωνα με τη Μαντόνα, η Λούρδη ήταν εκείνη που την πλησίασε με την ιδέα να γράψουν κάτι μαζί, ως έναν τρόπο να θεραπεύσουν τη σχέση τους.

Η φράση αυτή ήταν αρκετή για να προκαλέσει ερωτήματα γύρω από το τι ακριβώς έχει συμβεί ανάμεσα σε μητέρα και κόρη. Η σχέση της Μαντόνα με τη Λούρδη έχει απασχολήσει πολλές φορές τα διεθνή μέσα. Η 29χρονη κόρη της, η οποία εργάζεται ως μοντέλο και μουσικός, είχε δηλώσει παλαιότερα ότι μεγάλωσε μέσα σε τεράστια προνόμια, αλλά δεν ήθελε να εξαρτάται οικονομικά από τη μητέρα της. Είχε μάλιστα χαρακτηρίσει τη Μαντόνα «control freak», λέγοντας πως ένιωσε την ανάγκη να γίνει πλήρως ανεξάρτητη από εκείνη μόλις τελείωσε το σχολείο.

Η ίδια είχε εξηγήσει ότι πλήρωσε μόνη της τις σπουδές της και το πρώτο της διαμέρισμα, ακριβώς επειδή δεν ήθελε να νιώθει πως η μητέρα της είχε έλεγχο πάνω στη ζωή της. Παρά τις κατά καιρούς εντάσεις, οι δύο γυναίκες φαίνεται πως διατηρούν έναν ισχυρό δεσμό, έστω κι αν η σχέση τους δεν υπήρξε πάντα απλή.

Η Μαντόνα αναφέρθηκε επίσης με συγκίνηση στον αδελφό της, Κρίστοφερ Τσικόνε, με τον οποίο είχε μια σχέση γεμάτη αγάπη αλλά και μεγάλες συγκρούσεις. Ο Κρίστοφερ υπήρξε για χρόνια στενός συνεργάτης της, χορευτής, στιλίστας και καλλιτεχνικός συνεργάτης της, πριν η σχέση τους διαλυθεί δημόσια στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η ρήξη τους είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, ειδικά όταν εκείνος κυκλοφόρησε βιβλίο για τη ζωή του δίπλα στη διάσημη αδελφή του. Παρ’ όλα αυτά, μετά τον θάνατό του, η Μαντόνα μίλησε για εκείνον με βαθιά τρυφερότητα, περιγράφοντάς τον ως έναν από τους πιο κοντινούς ανθρώπους της ζωής της.

Πηγή: skai.gr

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