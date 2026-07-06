Όπως το πράττει ο Ολυμπιακός, έτσι και ο Παναθηναϊκός ακολουθεί τον ίδιο δρόμο και θα εναντιωθεί στις ποινές που επέβαλε η αθλητική δικαστής του ΕΣΑΚΕ μετά το Game 5 των φετινών τελικών της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι», όπως και οι Πειραιώτες τιμωρήθηκαν με -2 από τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ, ο Κέντρικ Ναν που συμμετείχε στο άγριο επεισόδιο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα εκτίσει ποινή 2 αγωνιστικών, για την εντός αποδυτηρίων συμπεριφορά του.

Το «τριφύλλι» θα διεκδικήσει δικαίωση μέσω του ΑΣΕΑΔ, καθιστώντας ξεκάθαρο ότι θα προσφύγει εκεί.

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