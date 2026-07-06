Δωρεά 15 μοτοσικλετών για την ενίσχυση του μηχανοκίνητου στόλου υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποίησαν οι επιχειρηματίες Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Οι μοτοσικλέτες είναι υπηρεσιακού και ελευθέρου χρωματισμού.

Η ειδική τελετή για τη δωρεά πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δίκυκλες μοτοσικλέτες θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες που θεωρούνται πρώτης γραμμής, ενώ με την προσθήκη τους συνεχίζεται η σημαντική αναβάθμιση του εξοπλισμού της ΕΛ.ΑΣ. Κύριος στόχος η συμμετοχή τους σε σχέδια περιπολιών και επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να βελτιώνονται οι συνθήκες, όπου καταγράφονται αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.