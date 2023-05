Στα «μανταλάκια» η νέα σχέση του Harry Styles- Το μοντέλο της Victoria's Secret που του «έκλεψε την καρδιά»

Ο γνωστός Βρετανός τραγουδιστής Harry Styles και πρώην μέλος των One Direction, φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα από την σχέση του με την Emily Ratajkowski, με νέα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν να υποστηρίζουν πως έχει έρθει πολύ κοντά με το γνωστό μοντέλο Candice Swanepoel.

Η αδυναμία του στα μανεκέν είναι μάλλον εμφανής αφού με την πάροδο των ετών, έχει συνδεθεί με πολλά μοντέλα της Victoria's Secret.

Ένα από τα πρώτα μοντέλα της Victoria's Secret με το οποίο έκανε σχέση ήταν μάλιστα και η Cara Delevingne.

Το ειδύλλιο ξεκίνησε το 2012 και φέρεται να αναζωπυρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013.

Αν και o έρωτας τους ήταν βραχύβιος, παρέμειναν στενοί φίλοι.

remember in 2007 when candice swanepoel did her FIRST walk in the victoria’s secret fashion show and she SLAYED, will always be iconic pic.twitter.com/TjTxuSasAu