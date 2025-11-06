Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Γιατί την παρηγόρησε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ - «Έκλαιγα κάθε μέρα»

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν δεν είναι άγνωστη στο κοινό — το ίδιο ισχύει και για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Σε συνέντευξή της στη βρετανική «Vogue», η 21χρονη ηθοποιός θυμήθηκε μια στιγμή νωρίτερα φέτος, όταν η δημιουργός του «Man's Best Friend» την παρηγόρησε στα παρασκήνια.

Αυτό συνέβη στα Brit Awards τον Μάρτιο, πριν η Μπράουν απονείμει ένα βραβείο στην Κάρπεντερ. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Enola Holmes» έκλαψε καθώς καθόταν στην καρέκλα του μακιγιάζ, συγκλονισμένη από τα καυστικά σχόλια που είπε ότι είχε λάβει μετά την περιοδεία Τύπου για την ταινία «The Electric State».

Ως αναφορά στη νοσταλγική αισθητική της δεκαετίας του '90 της ταινίας, η Μπράουν και ο στιλίστας της, Ράιαν Γιανγκ, αποφάσισαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην Πάμελα Άντερσον, μια αξιοσημείωτη ξανθιά σεξοβόμβα της δεκαετίας, κατά τη διάρκεια της περιοδείας Τύπου της ταινίας. Ωστόσο, τα πλατινέ ξανθά μαλλιά και η εντυπωσιακή εμφάνιση της ηθοποιού έτυχαν αρνητικής υποδοχής και η ίδια έγινε στόχος διαδικτυακού εκφοβισμού.

Η τραγουδίστρια του «Espresso» είδε τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν στα παρασκήνια, την αγκάλιασε και της έδωσε μερικές σοφές συμβουλές. Η Κάρπεντερ δεν είναι άγνωστη στις διαδικτυακές κριτικές. Το περασμένο καλοκαίρι, οι κριτικοί την κατηγόρησαν ότι ικανοποιεί το ανδρικό βλέμμα, αναφέροντας ως απόδειξη τα αμφιλεγόμενα εξώφυλλα των περιοδικών «Man’s Best Friend» και «Rolling Stone».

«Ήμουν καταθλιπτική για τρεις, τέσσερις μέρες. Έκλαιγα κάθε μέρα», είπε η Μπράουν στο περιοδικό. «Έκλαιγα ενώ μου έκαναν τα μαλλιά και το μακιγιάζ. Έκλαιγα ακόμα και όταν την είδα την Κάρπεντερ στα παρασκήνια».

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Damsel» αποκάλυψε, επίσης, τι της είπε η Κάρπεντερ για να την παρηγορήσει. «Πραγματικά, πάντα, η νοοτροπία της είναι πολύ κοντά στο ‘’F**k 'em’’, κάτι που ήξερα μέσα μου, αλλά όταν το ακούς από κάποιον άλλο, σκέφτεσαι ‘’Ναι! Αυτό είναι!’’».

Πηγή: skai.gr

