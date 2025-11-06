Κουέντιν Ταραντίνο: Έχει φετίχ με τα πόδια; - Τι αποκάλυψε η κόρη της Ούμα Θέρμαν

Μιλάμε για το «Kill Bill». Η Μάγια Χωκ (Maya Hawke) είπε ότι η μητέρα της, Ούμα Θέρμαν, την είχε προειδοποιήσει κάποτε για το φημολογούμενο φετίχ του σκηνοθέτη, Κουέντιν Ταραντίνο, για τα πόδια.

Η ηθοποιός της σειράς «Stranger Things» εμφανίστηκε στην εκπομπή «Good Hang» της Amy Poehler, όπου ρωτήθηκε αν η μητέρα της της είχε δώσει ποτέ συμβουλές για τη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη.

Quentin Tarantino’s foot fetish rumors are here again — thanks to Uma Thurman’s daughter https://t.co/BnZDo9Na1b pic.twitter.com/un9JfO10Hn — New York Post (@nypost) November 5, 2025

Η Χοκ απάντησε αναφέροντας ότι η μητέρα της της είπε να «κρατήσει τα παπούτσια της». Η Πόλερ και η Χοκ, οι οποίες συνεργάστηκαν στο «Inside Out 2» το 2024, ξέσπασαν σε γέλια. «Κράτα τα, μωρό μου. Τέλεια συμβουλή. Τέλεια», είπε η ηθοποιός του «Parks and Recreation».

Η Χοκ πρωταγωνίστησε στην ταινία του Ταραντίνο «Κάποτε στο Χόλιγουντ» (Once Upon a Time in … Hollywood) του 2019, ενώ η 55χρονη Θέρμαν συνεργάστηκε με τον Ταραντίνο στις ταινίες «Kill Bill: Vol. 1» του 2003 και «Kill Bill: Vol. 2» του 2004.

Η Θέρμαν είχε μιλήσει για τις φήμες αν ο 62χρονος Ταραντίνο είχε φετίχ με τα πόδια, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο «Late Night with Conan O'Brien», τον Ιούλιο του 2024. «Υπάρχει αυτή η φήμη ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο έχει φετίχ με τα πόδια», είπε ο Ο'Μπρέιν στη Θέρμαν, επισημαίνοντας ότι υπήρχαν αρκετές κοντινές λήψεις των ποδιών της στη σειρά ταινιών «Kill Bill».

Η Θέρμαν ανέφερε τότε ότι ο Ταραντίνο «αρνείται κατηγορηματικά» την κατηγορία, αλλά ενθάρρυνε τον Ο'Μπράιεν να του πάρει συνέντευξη για το θέμα. «Ισχυρίζεται ότι κάθε πλάνο των ποδιών ήταν απαραίτητο για την αφήγηση της ιστορίας», είπε η Θέρμαν για τα πλάνα των ποδιών. Ο Ο'Μπράιεν διαφώνησε, εξηγώντας ότι πολλές από τις σκηνές που έδειχναν τα πόδια της φαινόταν άσχετες με την ιστορία.



