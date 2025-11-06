Άνοκ Γιάι: Η πρόσφυγας από το Σουδάν που ανακηρύχθηκε «Μοντέλο της Χρονιάς»

Παρόλο που η λαμπερή τελετή των Fashion Awards 2025 είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας (BFC) έσπασε την παράδοση και ανακοίνωσε την νικήτρια του βραβείου «Μοντέλο της Χρονιάς» σχεδόν ένα μήνα πριν από την εκδήλωση.

Η αποκάλυψη έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού του BFC στο Instagram με τη Σουδανοαμερικανίδα καλλονή Άνοκ Γιάι (Anok Yai) να είναι η νικήτρια στην κατηγορία μετά από μια αξιοσημείωτη χρονιά σε πασαρέλες και καμπάνιες.

«Είναι μεγάλη τιμή να ανακηρυχτώ "Μοντέλο της Χρονιάς"», ανέφερε η Άνοκ Γιάι σε δήλωσή της (μέσω της ιστοσελίδας Fashionista).

«Το ταξίδι μου -- από την Αίγυπτο στο Νότιο Σουδάν και στις ΗΠΑ -- είναι μία ιστορία ανθεκτικότητας και αλληλεγγύης. Αυτή η αναγνώριση είναι για όλους όσους έχουν δει τη δική τους ιστορία μέσα από τη δική μου. Σας ευχαριστώ που μας τιμάτε», συμπλήρωσε.

Το αποκορύφωμα της εντυπωσιακής πορείας της Άνοκ Γιάι τους τελευταίους δώδεκα μήνες ήταν η δυναμική της παρουσία στην Εβδομάδα Μόδας Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 όπου εμφανίστηκε πρώτη στα σόου των Ferragamo, Coperni και Hugo Boss, ενώ έκλεισε τις επιδείξεις των Ralph Lauren, Fendi, Vetements και Messika. Παράλληλα περπάτησε σε κορυφαίες πασαρέλες, όπως των Saint Laurent, Mugler, Tom Ford, Calvin Klein, Bottega Veneta και στο ντεμπούτο του Ματιέ Μπλαζί για τη Chanel.

Επίσης το σούπερ μόντελ, πρωταγωνίστησε σε καμπάνιες του αρώματος Alien του οίκου Mugler καθώς της Gap, εμφανίστηκε στο σόου της Victoria's Secret και κόσμησε τα εξώφυλλα των περιοδικών «Perfect», «Vogue France» και «Allure». Μάλιστα το τελευταίο μοιράστηκε με την Άλεξ Κονσάνι, το «Μοντέλο της Χρονιάς» της περσινής διοργάνωσης. Σύμφωνα με το Dazed, η τελετή των Fashion Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, ενώ οι υποψηφιότητες έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον Ιούλιο.

