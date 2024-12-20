Η Miley Cyrus «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη με τη νέα της φωτογράφιση. Με μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η καλλιτέχνιδα πόζαρε τόπλες, μάλλον, ως χριστουγεννιάτικο δώρο στους θαυμαστές της. Η σέξι «πινελιά» της ήταν ότι η ίδια επέλεξε να φορέσει μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο.

Η φωτογράφιση αυτή έρχεται μετά την υποψηφιότητα της Miley Cyrus για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Beautiful That Way», ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στην ταινία «The Last Showgirl».

«Είναι τιμή μου να είμαι σε αυτή την κατηγορία μαζί με τους φίλους και συνεργάτες μου Andrew Wyatt και Lykke Li στις Χρυσές Σφαίρες και στα βραβεία Critics Choice», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Η Πάμελα μοιράζεται ευγενικά τη σημαντική στιγμή της μαζί μας. Συνεχίζω να την υποστηρίζω, είναι τόσο διασκεδαστικό να τη βλέπεις να λάμπει», πρόσθεσε η Μάιλι Σάιρους. «Σε ευχαριστώ Τζία Κόπολα που με προσκάλεσες να συμμετάσχω στο διαμάντι σου The Last Showgirl», σημείωσε.

Στην ταινία «The Last Showgirl» η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνιστεί ως χορεύτρια στο Λας Βέγκας που βρίσκεται σε ένα τρομακτικό σταυροδρόμι όταν το σόου της ακυρώνεται μετά από μια πορεία 38 ετών και της λένε ότι είναι πολύ μεγάλη για να συμμετάσχει σε ένα νέο σόου.

Πηγή: skai.gr

