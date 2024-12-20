Ο Τομ Κρουζ απόλαυσε ένα ρομαντικό δείπνο με την ατζέντισσά του, Maha Dakhil, σε γνωστό εστιατόριο στο Λονδίνο. Το ζευγάρι, το οποίο πυροδότησε για πρώτη φορά φήμες για ειδύλλιο τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού προσγειώθηκε στην Αγγλία με το ελικόπτερό του, απόλαυσε ένα ρομαντικό δείπνο, το οποίο διήρκεσε πάνω από 3,5 ώρες.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη «Daily Mail» ότι ο 62χρονος ηθοποιός και η συνοδός του ήταν πολύ τρυφεροί μεταξύ τους, καθώς δειπνούσαν μαζί στο εστιατόριο πέντε αστέρων, το οποίο σερβίρει ελληνική μεσογειακή κουζίνα. Μάλιστα, στο τέλος της βραδιάς, ο Cruise αποδείχθηκε τζέντλεμαν καθώς βοήθησε τη Dakhil να φορέσει το παλτό της.

Για την περίσταση, ο Cruise έδειχνε κομψός με ένα ναυτικό σακάκι πάνω από ένα γαλάζιο πουλόβερ με V-λαιμό και παντελόνι. Εν τω μεταξύ, η Dakhil φόρεσε ένα λαμπερό λευκό γούνινο παλτό και ένα φαρδύ τζιν.

Αν και δεν είναι γνωστό τι ακριβώς παρήγγειλε το ζευγάρι, το μενού περιλαμβάνει πολλές νόστιμες επιλογές, από αστακό και ζυμαρικά με γαρίδες μέχρι αρνίσια κοψίδια και παϊδάκια.

Το εστιατόριο, γνωστό για την ελληνικής έμπνευσης κουζίνα του και το περιβάλλον του, έχει αλυσίδα εστιατορίων σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων, στο Ντουμπάι, το Μόντε Κάρλο και τη Ντόχα. Αυτή είναι η δεύτερη κοινή τους έξοδος αυτή την εβδομάδα.

Ακόμα, δεν είναι ξεκάθαρο ποια είναι η φύση της σχέσης τους, καθώς κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες περί ειδυλλίου. Τον περασμένο Νοέμβριο, αποκαλύφθηκε ότι ο Cruise παρενέβη για να υπερασπιστεί την ατζέντισσά του μετά τις αμφιλεγόμενες, φιλοπαλαιστινιακές αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλο που διέγραψε τις αναρτήσεις της, τις είδαν αρκετοί άνθρωποι που τις θεώρησαν «αντισημιτικές».

Πηγή: skai.gr

