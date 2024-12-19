Η συγκινητική εξομολόγηση της Nicole Kidman για τα τελευταία λόγια που της είπε η μητέρα της

Σε μια συγκινητική συνέντευξη, στην εκπομπή CBS Sunday Morning. η Nicole Kidman μίλησε ανοιχτά για την πρόσφατη απώλεια της μητέρας της, Janelle, και για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε μαζί της.

Η Janelle Ann Kidman, έφυγε από τη ζωή στις 7 Σεπτεμβρίου 2024. Η δάσημη σταρ πληροφορήθηκε για την απώλεια ενώ βρισκόταν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου επρόκειτο να παραλάβει το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στην ταινία "Babygirl" και αναχώρησε εσπευσμένα για να βρεθεί δίπλα στην οικογένειά της.

Η Αυστραλή ηθοποιός, γνωστή για τη διακριτικότητά της όσον αφορά την προσωπική της ζωή, άνοιξε την καρδιά της, σε μια σπάνια εξομολόγηση , αποκαλύπτοντας τις τελευταίες λέξεις που της είπε η μητέρα της και το πώς αντιμετωπίζει αυτούς τους μήνες που ακολούθησαν το βαρύ πένθος.

Η Nicole Kidman αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις της μητέρας της ήταν λόγια γεμάτα αγάπη και σοφία: «Να προσέχεις την οικογένειά σου και να ζεις τη ζωή σου με αγάπη». Η ηθοποιός μοιράστηκε ότι η μητέρα της ήταν πάντα ένας φάρος καθοδήγησης στη ζωή της, και τα λόγια της αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία που την καθοδήγησε σε όλη της την πορεία.

«Αυτές οι λέξεις θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά μου» είπε χαρακτηριστικά η διάσημη σταρ και συνέχισε: «Ήταν η τελευταία της υπενθύμιση να παραμείνω επικεντρωμένη σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία»

Η απώλεια της μητέρας της αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια στη ζωή της Nicole Kidman. Η ίδια περιέγραψε το πένθος ως «έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο», αλλά τόνισε ότι αντλεί δύναμη από την οικογένειά της, τον σύζυγό της, Keith Urban, και τις δύο κόρες τους.

«Η μητέρα μου ήταν η βάση μου, η σύνδεσή μου με τις ρίζες μου. Είναι δύσκολο να φανταστώ τη ζωή χωρίς εκείνη» ανέφερε. Ωστόσο, τόνισε ότι προσπαθεί να τιμήσει τη μνήμη της συνεχίζοντας να ζει σύμφωνα με τις αξίες που της ενστάλαξε.

Η Janelle Kidman ήταν μια γυναίκα που επηρέασε βαθιά την κόρη της. «Με έμαθε να αγαπώ, να είμαι δυνατή και να παραμένω πιστή στις αρχές μου» είπε η ηθοποιός. «Η κληρονομιά της ζει μέσα από εμένα και τα παιδιά μου»

Η Kidman αποκάλυψε ακόμα ότι αφιερώνει χρόνο για να μοιράζεται ιστορίες της μητέρας της με τις κόρες της, ώστε να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη της και να μεταδώσει τα διδάγματά της στις επόμενες γενιές.

Ένα μήνυμα για όσους πενθούν.

Κλείνοντας, η Nicole Kidman μοιράστηκε ένα μήνυμα για όλους όσοι βιώνουν την απώλεια αγαπημένων τους προσώπων: «Το πένθος είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Να επιτρέπετε στον εαυτό σας να νιώθει, να θυμάται, να τιμά. Είναι ο τρόπος μας να κρατάμε ζωντανή την αγάπη»

