Η Μάιλι Σάιρους είναι υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα μετά από περισσότερα από 15 χρόνια και εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιστροφή της Πάμελα Άντερσον στη μεγάλη οθόνη.

Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, η τραγουδίστρια και ηθοποιός ευχαρίστησε την Άντερσον και τη σκηνοθέτιδα Τζία Κόπολα για τη συνεισφορά της στην ταινία «The Last Showgirl» με το τραγούδι της «Beautiful That Way», που συνυπογράφουν οι Andrew Wyatt και Lykke Li.

«Είναι τιμή μου να είμαι υποψήφια για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι μαζί με τους φίλους και συνεργάτες μου Andrew Wyatt και Lykke Li στις Χρυσές Σφαίρες και στα βραβεία Critics Choice» έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Η Πάμελα μοιράζεται ευγενικά τη σημαντική στιγμή της μαζί μας. Συνεχίζω να την υποστηρίζω, είναι τόσο διασκεδαστικό να τη βλέπεις να λάμπει» πρόσθεσε η Μάιλι Σάιρους. «Σε ευχαριστώ Τζία Κόπολα που με προσκάλεσες να συμμετάσχω στο διαμάντι σου The Last Showgirl» σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης τον περασμένο μήνα στο Sound & Screen Film του Deadline, ο Wyatt και η Li αναφέρθηκαν στο τραγούδι που έγραψαν με τη Μάιλι Σάιρους τονίζοντας ότι η εμπειρία της ως πρώην παιδί σταρ και νυν ποπ σταρ της έδωσε μια σχετική οπτική για την ταινία.

«Αισθάνθηκε ότι είναι κάτι για το οποίο μπορούσε να μιλήσει, επειδή παρ' όλο που είναι τόσο νέα, εξακολουθεί να έχει όλη αυτή την εμπειρία και αυτά τα επίπεδα στη φωνή της» είπε ο Wyatt προσθέτοντας ότι το τραγούδι αφορά ανθρώπους που έχουν περάσει πολλές φάσεις στη ζωή τους.

Στην ταινία «The Last Showgirl» η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνιστεί ως χορεύτρια στο Λας Βέγκας που βρίσκεται σε ένα τρομακτικό σταυροδρόμι όταν το σόου της ακυρώνεται μετά από μια πορεία 38 ετών και της λένε ότι είναι πολύ μεγάλη για να συμμετάσχει σε ένα νέο σόου.

Πηγή: skai.gr

