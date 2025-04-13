Ο Μίκι Ρουρκ αποχώρησε από το «Celebrity Big Brother» του ITV μετά από «χρήση ακατάλληλης γλώσσας» και «περιστατικά απαράδεκτης συμπεριφοράς», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Το Σάββατο, 12 Απριλίου 2025, ο ηθοποιός φέρεται να επέδειξε απειλητική και επιθετική συμπεριφορά προς τον συγκάτοικό του, Κρις Χιουζ. Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, ο βραβευμένος με BAFTA πρωταγωνιστής της ταινίας «The Wrestler» είχε λάβει επίσημη προειδοποίηση από τον «Μεγάλο Αδερφό» για «απαράδεκτη γλώσσα και συμπεριφορά» με αποδέκτη την JoJo Siwa, μία άλλη συμμετέχουσα στο βρετανικό ριάλιτι.

Η Siwa κατηγόρησε τον Ρουρκ ότι ήταν ομοφοβικός ενώ έκανε, όπως ανέφερε η χορεύτρια, κι άλλα σχόλια για τη σεξουαλικότητά της. Ο Ρουρκ αργότερα ζήτησε συγγνώμη από τη Siwa και εξήγησε ότι «δεν το είπε από κακία».

Εκπρόσωπος του σόου του ITV δήλωσε: «Ο Μίκι Ρουρκ συμφώνησε να αποχωρήσει από το σπίτι του Celebrity Big Brother σήμερα το απόγευμα μετά από μια συζήτηση με τον Big Brother σχετικά με την περαιτέρω χρήση ακατάλληλης γλώσσας και περιπτώσεις απαράδεκτης συμπεριφοράς».

