Sofia Vergara: Τα «πέταξε» όλα έξω για να μας πάει καλά η μέρα... – Η σέξι πόζα με το στρινγκ μπικίνι (φωτό)

Θα βαρεθούμε ποτέ να τη βλέπουμε με στρινγκ μπικίνι; Όχι. Να είναι καλά το κορίτσι και να απολαμβάνει τον ήλιο και το μπάνιο της… 

Sofia Vergara

Στη Σοφία Βεργκάρα αρέσει να κάνει δωράκια στους θαυμαστές της. Έτσι, κι αυτή τη φορά η διάσημη ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση-φωτιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

H Sofia Vergara δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο που τη δείχνει να κάνει ηλιοθεραπεία. Μάλιστα, η φωτογραφία είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική, καθώς η ηθοποιός εμφανίζεται τόπλες και με στρινγκ μπικίνι. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της έγραψε: «Το καλοκαίρι σχεδόν έφτασε».

Sofia Vergara

Κόρη ενός αγρότη και μιας νοικοκυράς, η Βεργκάρα μεγάλωσε σε μια οικογένεια με πέντε αδέρφια, στην πόλη Μπαρανκίγια της Κολομβίας. Στα 17 της, ανακαλύφθηκε από έναν φωτογράφο στην παραλία της πατρίδας της, ο οποίος μεσολάβησε, ώστε να παίξει σε μια διαφήμιση της Pepsi. Το σποτ σημείωσε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

Άρχισε να ασχολείται με το μόντελινγκ, ενώ συνέχισε τις σπουδές της Οδοντιατρικής, στο Πανεπιστήμιο της Κολομβίας. Στο μεταξύ, παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα, Χοσέ Γκονσάλες, με τον οποίο στα 19 χρόνια της έγινε μητέρα στον γιο της, Μανόλο.
 

