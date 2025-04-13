Με ένα νέο βίντεο μέσω του ΤikTok, η Ιωάννα Τούνη πήρε θέση για τα σχόλια που γίνονται για τα πάρτι στο Ντουμπάι.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια δημοσίευσε ένα βίντεο που βρίσκεται έξω από ένα πολυτελές κατάστημα στο Ντουμπάι και χορεύει ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς μαζί με την παρέα της.

«Ταξίδια κάνω με τους φίλους μου και την οικογένεια μου…. Ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπάνε! Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ο σάπιος κόσμος που υποστηρίζει οτιδήποτε διαφορετικό, λογικά θα έχει πάει το πολύ μέχρι Καρδίτσα και βγάζει λίγο κόμπλεξ; Ήρεμα ρωτάω… (και αγαπώ και Καρδίτσα)», ήταν το σχόλιό της.

Τα «porta potty» πάρτι

Η υπόθεση αυτών των πάρτι άρχισε να ερευνάται μετά τη σοκαριστική περίπτωση ενός 20χρονου μοντέλου από την Ουκρανία, που αγνοούνταν για σχεδόν 10 ημέρες, αφού είχε πάει σε πάρτι σε ξενοδοχείο, όπου την είχαν προσκαλέσει δύο άντρες. Το κορίτσι βρέθηκε στην άκρη του δρόμου, άγρια χτυπημένη και ετοιμοθάνατη.

Τα πάρτι ονομάζονται «porta potty» (σημαίνει ουσιαστικά τη μεταμόρφωση μιας γυναίκας σε «ανθρώπινη τουαλέτα») και διοργανώνονται από Άραβες σεΐχηδες και εκατομμυριούχους, υπό άκρα μυστικότητα και σκοτεινές συνθήκες, σε υπερπολυτελείς βίλες ή πάνω σε σκάφη. Πριν από λίγες ημέρες η γνωστή influencer είχε απαντήσει σε σχόλιο follower της και ουσιαστικά αρνήθηκε κατηγορηματικά την συμμετοχή της σε αυτά.

