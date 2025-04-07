Η εικόνα του «παραμορφωμένου» Mickey Rourke σοκάρει. Ο ίδιος δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία του λίγο πριν μπει στο «Celebrity Big Brother» και το θέαμα είναι αποκρουστικό. Μάλιστα, ο 72χρονο ηθοποιός φαίνεται να έχει αλλάξει χρώμα στα μαλλιά του ή ίσως να πρόκειται για κάποια περούκα.

Και είναι αλήθεια ότι ο Μίκυ Ρουρκ έμοιαζε να απέχει πολύ από την εποχή της ακμής του. Ο ηθοποιός γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1952. Ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένειά του όταν ήταν έξι ετών. Λίγο αργότερα, η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε έναν αστυνομικό, τον Ευγένιο Αντίς, ο οποίος μετακόμισε με την οικογένεια στη Νότια Φλόριντα. Ο Μίκυ ισχυρίζεται ότι ο Αντίς επανειλημμένα κακοποιούσε αυτόν και τον αδελφό του, Τζόι, μεγαλώνοντας. Ήταν τότε που «φυτεύτηκε» στο μυαλό του ο πρώτος σπόρος της αιώνιας αίσθησης της ντροπής.

Ο Ρουρκ, ο οποίος έχει περιουσία που ξεπερνά τα 5 εκατ. δολάρια, πληρώνεται ένα τεράστιο εξαψήφιο ποσό για να εμφανιστεί στην εκπομπή του ITV μαζί με τους JoJo Siwa, Chesney Hawkes και Patsy Palmer. Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι το είδωλο της υποκριτικής θα μπορούσε να αποφασίσει να εγκαταλείψει πρόωρα το σπίτι του «Big Brother», κάτι που έχει περιγραφεί ως «χειρότερο σενάριο» για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Ξεκίνησε την πυγμαχία όταν ήταν δώδεκα ετών για να μάθει πώς να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Στην πραγματικότητα για να μπορεί να σταθεί απέναντι στον μεγάλο και κακό πατριό του. Έγινε πιο σκληρός. Ήταν η απάντηση σε όλη την κακοποίηση που υπέστη όταν ήταν παιδί. Ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι ένιωθε πολλή ντροπή. «Νόμιζα ότι ήταν πιο εύκολο να ξεσπάσει αυτή η ντροπή από οργή. Οπότε το έβγαζα σε όλους τους άλλους. Όλα ξεκίνησαν πριν από την ηθοποιία μου».

Η καριέρα του Mickey στο Χόλιγουντ έφτασε στο αποκορύφωμά της το 1986, όταν κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ανδρικό ρόλο στην ταινία «9 1/2 εβδομάδες» δίπλα στην Kim Basinger. Ο ηθοποιός έγινε περιζήτητο όνομα στο Χόλιγουντ με τεράστιους ρόλους στις ταινίες «Rumble Fish», «Angel Heart» κ.ά.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο Ρουρκ είχε χάσει το πνεύμα του και περιφρονούσε το Χόλιγουντ για αυτό που πραγματικά ήταν: Μία επιχείρηση. Εγκατέλειψε την υποκριτική και αφοσιώθηκε στην αυτοκαταστροφή. Πλαστικές, επεμβάσεις, ποτό, ναρκωτικά. Μια ζωή στο «κόκκινο». Η ψυχοθεραπεία που έκανε για πάρα πολλά χρόνια τον βοήθησε, τελικά, να αποδεχτεί αυτό που είναι.

