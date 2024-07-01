Μάγεψαν οι Coldplay στο Φεστιβάλ Glastonbury, όπου εμφανίστηκαν συγκεντρώνοντας 100.000 θεατές και «σπάζοντας» έτσι κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Ανάμεσα στο κοινό ήταν ο Tom Cruz, που φάνηκε να απολαμβάνει τη συναυλία, αλλά και η Dakota Johnson που συνόδευε τα παιδιά του Chris Martin. Αυτή, μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται μαζί από τον Φεβρουάριο, διαψεύδοντας τελικά πως χώρισαν.

Ωστόσο, αυτό που έκανε τη συναυλία, πραγματικά, ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Michael J. Fox στη σκηνή ως guest star. O ηθοποιός, ο οποίος έχει διαγνωστεί εδώ και πολλά χρόνια με τη νόσο Πάρκινσον και δίνει μια γενναία μάχη, εμφανίστηκε σε αμαξίδιο με την κιθάρα του και συμμετείχε κι εκείνος στη συναυλία.

«Ο κύριος λόγος για τον οποίο είμαστε σε συγκρότημα είναι επειδή παρακολουθήσαμε το ‘’Back to the Future’’», είπε ο Chris Martin απευθυνόμενος στον ηθοποιό. Και πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε, λοιπόν, τον ήρωά μας για πάντα και έναν από τους πιο εκπληκτικούς ανθρώπους στη γη, τον κ. Michael J. Fox. Σε ευχαριστούμε πολύ, Michael».

