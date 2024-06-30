Ο Μακαλιάς αποχαιρετά και ανακοινώνει την κουμπαριά με την Μπέττυ Μαγγίρα

Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της Μπέττυς Μαγγίρα με τον Ant1 και το «I Love ΣΟΥ ΚΟΥ» έριξε αυλαία με πολλή συγκίνηση και κάποιες λίγες μπηχτές.

Η Μπέττυ Μαγγίρα φυσικά είπε το δικό της αντίο με δάκρυα στα μάτια:

«Δάκρυα χαράς είναι. Βγάλαμε μια πολύ όμορφη χρονιά. Σας ευχαριστώ έναν έναν μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ όλους. Θέλω να ευχαριστήσω το team μου, που με περιποιείται πάντα, την αρχισυντάκτρια μας, τον ANT1 που μας φιλοξένησε για έναν ολόκληρο χρόνο και μας έδωσε το έδαφος να οργώσουμε εδώ στο εξοχικό μας. Όλους εσάς που μας αγαπήσατε πραγματικά.

Θέλω να πω ένα πιο μεγάλο ευχαριστώ σε όσους δεν μας αγαπήσατε τόσο πολύ, γιατί μας κάνατε να αγαπήσουμε πιο πολύ εμάς, να πεισμώσουμε και να συνεχίσουμε να κάνουμε που τόσο πολύ αγαπάμε και δεν θα σταματήσουμε. Να σας κάνουμε να χαίρεστε γιατί αυτό μας δίνει διπλή χαρά.

Και μπορεί να είπα ερχόμενη εδώ ότι θα ριζώσω, δεν πειράζει και να μη ριζώσουμε, κάπου θα τρυπώσουμε. Κάπου θα ανθίσουμε. Νομίζω τίποτα δεν χάνεται. Κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή. Μη χάνετε ποτέ το όραμά σας και το όνειρό σας. Να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, να αγαπηθείτε, να αγαπήσετε, να φάτε, να μαυρίσετε» ολοκλήρωσε η Μπέττυ Μαγγίρα και αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές.

Παράλληλα ο Δημήτρης Μακαλιάς είπε το δικό του αντίο μέσω Instagram με ένα όμορφο ποστ στο οποίο αποκάλυπτε πως πλέον θα λέει την Μπέττυ κουμπάρα και όχι «κυρά» καθώς προφανώς αποφάσισαν εκείνη να βαφτίσει την κόρη του που θα πάρει το όνομα Αριάδνη, όπως πρόδωσε άθελά του ο γιος Χάρης, σε τηλεοπτική εμφάνιση με τον μπαμπά του.

«Ήταν 9 Αυγούστου του ‘21, στο δρόμο για τα Ανώγεια στην Κρήτη, που χτύπησε το τηλέφωνο και με ρώτησαν για μια εκπομπή που ήθελε να κάνει η Μπέττυ Μαγγίρα. Είχα πει ότι δε γνωριζόμαστε καλά αλλά νιώθω ότι μπορώ να περάσω πολύ ωραία δίπλα της. Ας κάνουμε το δοκιμαστικό.

Όλα ξεκίνησαν από μια μικρή εικονίτσα πάνω στο τραπέζι. Και ακούστηκε το πρώτο γέλιο ανάμεσα μας. Σήμερα πια, 3 χρόνια μετά, μπορώ να πω με βεβαιότητα πως είχαμε δίκιο. Ήταν το momentum!

3 χρόνια. Η καθημερινότητα μας. Τα μηνύματα, οι ανησυχίες, οι σκέψεις.

Τα γέλια μας, τα δάκρυα μας. Χορευτικά στη στιγμή, ανατροπές, γκάφες, ενάρξεις, τρέιλερ. Φόβοι, αντίπαλοι, φίλοι, αποδοχή, κερδισμένα στοιχήματα, όνειρα. Μια παρέα. Μια ανάσα. Μια αγκαλιά.

Σήμερα αποχαιρετάμε. Και ανανεώνουμε. Για όποτε. Σας αγαπώ πολύ. Δεν υπάρχουν λέξεις να αποτυπώσουν αυτά που γράφονται κάθε μέρα στη συνομιλία μας στο whatsapp.

Κάθε τέλος κι αρχή. Καλή μας αντάμωση… Υγ: μια φωτό από την κάθε μας χρονιά»

ΠΗΓΗ: womenonly.gr



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.